Economic frontliners hiling ay mabakunahan na agad sila

Bagaman matumal pa ang dating ng mga kliyente sa pagupitang pinapasukan ni Benjie Galit, umaasa siyang magtutuloy-tuloy ang kita matapos payagan ng gobyerno noong nakaraang linggo ang ilang negosyo, kasama ang mga barberya, na magbukas.

Dalawang upuan lang ang mayroon sa maliit na pagupitan nina Galit at para masunod ang physical distancing laban sa COVID-19, salitan sila ng duty ng isa pang hair stylist.

Mahigpit umanong sinusunod nila Galit ang health protocols pero tinatanong niya kung kailan sila mababakunahan bilang economic frontliners dahil nakasalalay din doon ang kaligtasan niya at ng pamilyang inuuwian.

"Gustong-gusto kong magpabakuna kasi 'yon ang pinaka-protekta sa sarili namin e saka sa mga kasama ko sa bahay tapos ngayon hindi pa namin alam kung kailan ang schedule," ani Galit.

Bukas na din ulit ang kainan ni Rustica Alano para sa dine-in na may limitadong bilang ng mga kostumer.

Inaabangan din ni Alano na mabakunahan sila ng kaniyang mga tauhan sa karinderya, lalo't maraming tao silang nakakasalamuha araw-araw.

"Gusto namin. Lahat kami may form na inaantay na lang namin ang tawag para kami ay mabakunahan," ani Alano.

Mahigpit din ang health protocols sa resto-bar ni Jay Villanueva pero iba pa rin daw kung may bakuna na ang staff.

"Dapat they should consider na 'yong staff na nagtatrabaho doon should be vaccinated on time kasi 'pag hindi, 'yan na naman ang magiging cause ng paglala ng virus," ani Villanueva.

Sa ngayon, tinatapos pa ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga nasa A1 category o health workers, A2 o senior citizen, at A3 o mga may comorbidity.

Para sa A4 category o iyong mga economic frotnliner, doble-ingat na lang daw muna habang paparating ang bakuna para sa kanila.

"Mask, hugas, iwas at pagdating po ng bakuna, idagdag ang bakuna," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Binigyang diin ng National Economic and Development Authority (NEDA) na kailangan buksan ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga hamon ng pandemya.

Kailangan lang gawing mabilisan ang pag-deploy ng COVID-19 vaccination program, ani Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua.

Ayon sa NEDA, kailangang palakasin ang ekonomiya para maabot ang growth target na 6.5 hanggang 7.5 para sa 2021.

Pero hiling ng mga economic frontliner ay huwag sana silang maisakripisyo at dumating agad ang pinakahihintay na COVID-19 vaccines.