Naging problema noong nakaraang buwan ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro ang pagbagsak ng presyo ng sibuyas dahil sa oversupply.

Marami sa mga aning sibuyas ang nabulok at itinapon lang.

Kaya para hindi tuluyang masayang, isang residente ang nakaisip ng ibang paraan para mapakinabangan pa ang mga ito.

Dahil gumagawa ng mga herbal products si Rod Agas, naisip umano niyang gawing onion flakes at powder ang nasasayang na sibuyas.

Gamit ang dehydration machine at powderizing machine, sinimulan niya ang pagproseso sa mga sibuyas.

Ayon kay Agas, hindi nawala ang natural na lasa ng sibuyas kahit dumaan sa food processing.

"'Yong flakes, kapag nilagay mo na ulit sa mantika, bumabalik na ulit sa onion niya, amoy na amoy mo talaga 'yong sibuyas," ani Agas.

"Kapag binubodbod mo sa mga ramen, mas malasa, kaya sabi ko puwede pala ma-preserve itong mga ibinabasurang sibuyas," dagdag niya.

Marami umano ang umo-order kay Agas ng produkto.

Naibebenta niya ang onion flakes sa halagang P600 kada kilo habang hanggang P90 naman ang kada 100 gramo ng powder.

Ayon kay Dr. Celso Olido, head ng Agri-Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture-Mimaropa, pinag-aaralan na nila kung may market ng onion flakes at onion powder.

"Ito ay dadalhin namin doon sa mga kompanya na nag-iimport ng onion powder. Kapag nag-go signal sila na pasado sa kanila 'yong quality, ihahanap namin ng pamamaraan ito para makapagtayo tayo ng kahit village-type processing plant," ani Olido.

Sa Batangas City naman, patok ang atsarang sibuyas.

Binabalatan at hinihiwa ni Amy Cabrera ang mga sobra-sobrang sibuyas para gawing atsara.

Ibinababad niya ito sa pinaghalo-halong suka, asukal, asin at paminta na tinunaw at pinakuluan, at pagkatapos ay ibubuhos sa garapon kung saan nakalagay ang mga sibuyas. Dadagdagan ito ng mga buong paminta at mga sili.

Ayon kay Cabrera, recipe pa ng kaniyang lola ang atsarang sibuyas.

"Perfect siya sa ihaw-ihaw, roast chicken, sausage. Alam mo sibuyas pero ang lasa hindi na sibuyas," aniya.

Sa pamamagitan ng paggawa ng onion flakes, onion powder at atsarang sibuyas, hindi na masasayang ang mga sibuyas, lalo na kapag may oversupply, anila. Ilan din ito sa mga paraan para magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan.

