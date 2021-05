Payo ng MWSS, Meralco: Bayaran ang natenggang water, electric bills nitong MECQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kahit na napalawig ang kani-kanilang mga “no disconnection policy,” nagpaalala ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) at ang Meralco na kung kaya ay unti-unti nang bayaran ng kanilang mga konsumer ang mga singil sa kuryente at tubig.

Ito ay para maiwasang magpatong-patong ang bayarin.

Ayon sa MWSS, kung hindi kayang bayaran nang isang bagsakan dahil kulang sa pera ay maaaring pumunta sa Maynilad o Manila Water para makiusap na hatiin o gawing installment ang bayad.

“Puwede po nilang i-appeal ang desisyon ng Maynilad at Manila Water at iakyat po sa amin. Ang concern natin is ayaw natin na lumaki nang sobra ang water bill mo na mahihirapan ka talagang mabayaran,” ani MWSS chief regulator Patrick Ty.

Ganito rin ang panawagan ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldarriaga.

"Kung meron namang kakayahan na i-settle o bayaran ang electric bill that is very welcome kasi kailangang isaalang-alang na nagamit na po yang kuryente," ani Zaldarriaga.

Inaasahan na rin ng Meralco na hahaba muli ang pila sa mga branch kapag nagsimula ang putulan dahil marami muli umano ang makiusap na utay-utayin ang bayad.

Matatandaan na pinalawig ang modified enhanced community quarantine sa National Capital Region (NCR) Plus bubble - kung saan sakop ng Meralco, Maynilad, at Manila Water ang maraming lugar - dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 lugar.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

