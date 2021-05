Bilang ng mga nawalan ng trabaho sa unang 3 buwan ng 2021: higit 118,000

Watch more in iWantTFC

Isang taon na mula nang umuwi sa Pilipinas si Derick Gernale, na nagtrabaho bilang singer at dancer sa Dubai.

Nahihirapan umano siyang maghanap ng trabaho rito hanggang sa unti-unting naubos ang kaniyang ipon.

Wala rin aniya siyang nakuha sa ayuda ng pamahalaan para sa mga umuuwing overseas Filipino workers.

"Sobrang grabe. As in extreme ‘yung nangyari sa akin simula December. 'Yung Pasko ko, parang hindi Pasko. ‘Yun ‘yung parang paralyzed ako. Lahat nagkasabay-sabay. May nangyari sa family ko na mga challenges... Nabaon ako sa utang," ani Gernale.

Wala pa rin siyang pormal na employer ngayong bagsak pa rin ang entertainment industry.

Sa ngayon, dumidiskarte muna si Gernale sa pagpe-perform sa Kumu, kung saan unti-unti niyang naibabangon ang sarili.

Sa pagsusuri ng ABS-CBN Investigative and Research Group (IRG) sa datos ng Department of Labor and Employment (DOLE), 118,210 ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pagbabawas ng mga empleyado o permanenteng pagsasara ng negosyo mula Enero hanggang Marso ng 2021.

Bukod pa ito sa halos 600,000 empleyado na natapyasan ang kita dahil nabawasan din ang oras o araw ng trabaho.

Ganito ang sitwasyon ng flight attendant na si Toni Baldoza, na tatlo na lang ang flight kada buwan, mula sa dating 10. Binabayaran na lang daw siya tuwing may naka-schedule na paglipad.

Bagama’t may P4,000 ayuda siyang natanggap sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) ay hindi umano ito sapat para sa kaniyang pamilya.

"Talagang medyo nagipit talaga ako for the past year na nag-pandemic. Emotionally, parang nakaramdam ako ng anxiety, nakaranas ako ng depression pero after few months parang medyo ginising ko uli ‘yung sarili ko kasi hindi naman uubra na ganito lang ‘yung gagawin ko," ani Baldoza.

Pinakamarami ang nawalan ng trabaho sa construction, kung saan nasa 32,557 o 3 sa 10 nawalan ng trabaho ay nasa industriyang ito.

Nasa 4,465 negosyo rin ang nagbawas ng empleyado kabilang ang halos 600 na hindi na kinaya ang krisis at tuluyan nang nagsara.

"Mahigit isang taon na po ‘yung ating nararanasan at siyempre kung ‘close-open,’ kapag ganoon po ang trend, kawawa naman din po ang ating mga negosyante kasi sa isang araw lang po o isang linggo na pagsasara nila, malaking bagay po ‘yon sa kanilang kinikita," ani DOLE Asec. Dominique Tutay.

Ang higit 118,000 na nawalan ng trabaho sa unang 3 buwan ng 2021 ay nasa 31 porsiyento ng 385,000 ng mga nawalan ng trabaho sa loob ng 9 buwan matapos ipatupad ang community quarantine noong 2020.

Gumagawa naman umano ng hakbang ang DOLE gaya ng virtual job fair na may alok na 45,000 hanggang 50,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa.

PInakamarami ang inaalok na trabaho sa business process outsourcing, manufacturing, government services, at construction.

"Under the ‘Build, Build, Build’ program, ang pondo po niyan for 2021 is around P1.1 trillion. So, ito po, umaarangkada na po muli ang ating mga iba’t ibang proyekto," ani Tutay.