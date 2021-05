Kampanya ilulunsad para makumbinsi ang private sector workers na magpabakuna

Watch more in iWantTFC

Isa ang safety officer na si Ivan Galangan sa mga ayaw magpabakuna kontra COVID-19 noong nakaraang taon pero nagbago ang isip niya matapos umanong mapaliwanagan sa halaga ng mga bakuna.

"Para makatulong tayo... 'yon po 'yong magagawa natin sa ngayon, magpabakuna tayo, makasama sa population na may immunity sa COVID virus," ani Galangan, na tauhan ng CDO Foodsphere.

Pero ang kapwa empleyadong si Jazz Baladjay, hindi pa rin pumapayag sa bakuna dahil sa kaniyang allergy.

Gumawa ang kompanya ng mga testimonial o patotoo ng mga manggagawang nabakunahan na para mahikayat ang iba.

"We have management messaging, regular communications, mga key information given to the employees," sabi ni Pia Viloria, assistant vice president for human resources sa CDO Foodsphere.

Sa Biyernes, ilulunsad din ng pribadong sektor ang kampanyang "Let's Go Bakuna" sa layong dumami pa ang mga manggagawang makukumbinsing magpaturok ng COVID-19 vaccines.

Problemado kasi ang pribadong sektor dahil marami pa ring manggagawa ang ayaw magpaturok.

Kaya rin may panukalang batas na naglalayong gawing mandatory ang pagpapabakuna.

"I think we have to really take this seriously or else masasayang ang [mga bakunang] binili ng private sector," sabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Ayon kay Concepcion, kung talagang mababa ang bilang ng magpapabakuna, saka na lang pag-isipang gawing mandatory ang vaccination.

Pero ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE), sa ngayon ay hindi pa talaga puwedeng pilitin o parusahan ang mga manggagawang ayaw magpaturok ng bakuna.

Nagbabala rin ang DOLE na hindi puwedeng hanapan ng vaccine card para manatiling may trabaho ang manggagawa.

"We should highly encourage vaccination but then it is also telling us that it cannot be mandatory," ani Labor Assistant Secretary Teresita Cucueco.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News