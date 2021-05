Benepisyo para sa mga manggagawang nagka-COVID-19 sa trabaho kasado na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May employee compensation o benepisyong makukuha ang mga manggagawang nagkasakit o namatay sa coronavirus disease (COVID-19) dahil sa kanilang trabaho, sa harap ng pagdami ng mga manggagawang tinatamaan ng sakit.

Ito ay matapos isama ang COVID-19 sa listahan ng mga occupational and work-related diseases.

Nagawa ito sa bisa ng bagong resolusyon na inilabas ng Employees Compensation Commission (ECC) na opisyal na isinasama ang COVID-19 bilang occupational and work-related disease.

Sakop dito ang mga magkakasakit o mamamatay sa COVID-19, hindi lang sa mga nasa high-risk occupation gaya ng mga health worker at contact tracer, kundi ang mga trabaho na may kaakibat na interaksiyon sa ibang tao.

Kasama rin dito ang mga insidente kung saan nahawa ang manggagawa ng sakit sa opisina o kahit na habang papunta o pauwi mula rito.

"Kung lumabas kayo sa gate niyo, papunta sa opisina at along the way nag-commute kayo, naglakad at na-infect ng COVID, compensable 'yon; ganu'n din pag-uwi niyo,” ani ECC Executive Director Stella Zipagan-Banawis.

Kasama sa mga maaaring benepisyo ay ang sickness benefit na aabutin ng P480 kada araw; ang medical benefit o pagsagot ng 40 porsiyento o hanggang 60 porsiyentong out-of-pocket expense, o bayarin ng pasyente matapos alisin ang bayad ng PhilHealth at health card; fixed funeral benefit na P30,000, at death benefit na ang halaga ay depende sa tagal ng paghulog ng kontribusyon.

Hanggang tatlong taon puwedeng kumuha ng benepisyo.

"Kung halimbawa for COVID-19, 1 million (pesos) 'yung kanyang bill, 'di po ba ang maximum ng PhilHealth is P700,000 so sabihin na nating P700,000, so P300,000 na lang, kung ang HMO niya nagbayad din ng P100,000, P200,000 'yung kanyang out of pocket expense. ‘Yun ang babayaran under the EC program," ani Zipagan-Banawis.

Sa Social Security System (SSS) o Government Service Insurance System (GSIS) inihahain ang employee compensation benefit.

Kasama dapat sa isusumiteng dokumento ang certificate of employment bilang patunay ng pagtatrabaho; logbook ng kompanya bilang patunay ng pagkakasakit, at medical findings gaya ng mga resulta ng RT-PCR test at hospital records.

Dapat namang isumite ang death certificate kung kukuha ng death at funeral benefit.

Sa ngayon naman ay hindi pa eligible sa sickness benefit claims ang mga empleyadong work-from-home dahil pinag-aaralan pa ito ng ECC.

Paalala naman ng ECC, iba pa ang employee compensation program sa SSS o GSIS benefits.

May hiwalay itong pondo dahil hiwalay din ang kontribusyon dito ng mga employers, kaya kahit na nakakakuha na ng SSS o GSIS benefits ay maaari pa ring mag-apply para sa employee compensation.

Nakiusap din ang ECC sa mga employer na ipaliwanag ang mga benepisyong ito sa kanilang mga manggagawa.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News