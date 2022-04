Watch more News on iWantTFC

Inihayag ngayong Miyerkoles ng Department of Energy (DOE) na kampante silang hindi magkaka-brownout sa mismong araw at linggo ng halalan.

Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, napaghandaan ng gobyerno ang ano mang problema sa supply ng kuryente sa halalan sa Luzon, Visayas at Mindanao grid.

"Sapat ang suplay sa darating na eleksiyon at pagkatapos pa nito....Wala po tayong dapat ikabahala," ani Fuentebella.

"Kung mayroon man eventuality ay nakahanda rin ang DOE at mga katuwang na agency, at patuloy ang coordination natin sa Comelec (Commission on Elections)," dagdag niya.

Bibili rin umano ng mga solar lamp ang DOE para magamit sakaling magka-brownout.

"Minsan kahit may battery ang vote counting machines, na kayang tumakbo 12 to 14 hours, at back-up battery, nahihirapan [ang] Board of Election Inspectors na magtrabaho kung hindi sapat ang ilaw," paliwanag ni Fuentebella.

Nakahanda na rin ang command center ng Meralco, na tatanggap ng tawag kapag nagkaproblema sa kuryente.

Higit 3,000 polling precinct at canvassing area ang sakop ng franchise area na kailangang bantayan ng Meralco.

"I'm confident maitatawid natin nang matiwasay ito," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Nakiusap din si Zaldarriaga sa mga magbabantay sa polling center na huwag nang magdala ng ibang appliance na maaaring magdulot ng overloading.

May pag-aalangan naman ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) kaugnay sa supply ng kuryente, lalo na sa posibilidad na magsabay-sabay ang pagpalya ng mga planta ng kuryente.

"'Di natin mapi-predict kung kailangan mangyayari 'yan pero nakikita nating nangyayari talaga. Nangyari 'yan noong May to June 2021. Nakita rin natin malaki nawala sa sistema [noong] Enero this year at Marso 2022, na nagka-yellow alert," ani NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

Payo ni Alabanza sa publiko na pagsabay-sabay na lang tuwing weekend ang pagplantsa at paglalaba "nang hindi nakikipagsabayan sa mga industriya at commercial activities."

"Malaki maitutulong niyan," aniya.

Mayo kasi karaniwang naitatala ang pinakamalakas na konsumo ng kuryente dahil sa init ng panahon.

Pero wala namang pasok sa pribado at pampublikong opisina sa election day kaya hindi inaasahang sisipa nang todo ang konsumo sa kuryente.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News