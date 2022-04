Deployment sa Saudi pinatutuloy ng DMW; DOLE kumontra

Watch more News on iWantTFC

Ipinatatanggal na ng Department of Migrant Workers (DMW) ang deployment suspension sa mga newly-hired household worker na pa-Saudi Arabia.

Pero kumontra dito ang Department of Labor and Employment (DOLE), na siyang nagbaba ng utos na ban.

Iginiit ng bagong tayo na DMW na hindi dapat sinisingil sa Saudi government ang hindi pagbabayad ng tatlong malalaking Saudi employers ng claims ng mga empleyado, na siyang ugat ng ban.

"Can a government be responsible for the liabilities of private companies? That’s one question. So my strategy will not be to force the Saudi government to pay these claims. Because these are claims against private companies," ani DMW Sec. Abdullah Mama-O.

Sa department order na inilabas ng DMW, dapat isaalang-alang ng deployment suspension ang epekto ng utos sa mga OFW, mga recruitment agency at sa labor market.

Pero sa isang abiso, nilinaw ng DOLE na mananatiling suspendido ang verification ng mga dokumento dahil nasa ilalim pa rin ng DOLE ang pangangasiwa ng Philippine Overseas Employment Administration at lahat ng Overseas Labor Office.

Giit pa ni Labor Secretary Silvestre Bello na wala pang kapangyarihan si Mama-O na alisin ang suspension.

"Hindi tama 'yung ginawa at wala sa kapangyarihan ni Secretary Mama-o na lift 'yung suspension na idineklara ng POEA board," ani Bello.

"Tuloy pa rin 'yung suspension until and unless na natupad na nila 'yung kanilang pangako na bayaran at i-settle 'yung more than 5.1 billion [US dollars] claims ng ating 11,000 overseas Filipino workers, hindi natin ili-lift 'yung suspension na 'yan," dagdag ni Bello.

May naaprubahan nang implementing rules and regulations para sa ahensiya na itinatag ngayong 2022, pero kinuwestiyon ito ni Mama-O dahil aniya, ibang tao ang pumirma para kay Executive Secretary Salvador Medialdea at sa bersiyong ito na ipinasa ng mga miyembro ng transition committee ay hindi kasama si Mama-O.

"We don't respect this document because even the name of the signatory is not identified," ani Mama-O.

Sa isang mensahe, sinabi ni Medialdea na may clearance ang pumirma para sa kaniya, at ang mahalaga ay aprubado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementing rules and regulations (IRR) na ibinigay ng transition committee.

"At the end of the day, the fact remains that the President has approved and cleared the publication of the IRR submitted by the transition committee. Mr. Mama-o wishes to make an issue on who signed for me but that really is not material since that was cleared with me," ani Medialdea.

Ayon sa grupong Migrante, nagdudulot ito ng kalituhan sa mga OFW.

"Ang repleksiyon niyan at pakiramdam ng mga OFWs niyan, paano kami habang kayo ay nagkakagulo? Paano 'yung serbisyo namin, paano 'yung mga hinihiling namin at dapat pa ba na sa POEA kami lumapit, dapat pa ba sa OWWA kami lumapit o sa DMW na?… Ipaliwanag nang mabuti 'yung batas, 'yung IRR, ano 'yung epekto nito sa OFWs natin? Paano gagana 'yung migrant workers' office" ani Migrante Spokesperson Arman Hernando.

Sinabi naman ng POEA na susundin pa rin nila ang DOLE, bilang attached agency nito.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News