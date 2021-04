Allowance para sa mga manggagawang nagka-COVID-19, iba pang sakit alok ng ECC

Watch more in iWantTFC

Sa kanilang tindahan kumukuha ng kabuhayan ang pamilya ng 52-anyos na si Joery Roa.

Nawalan siya ng trabaho dahil sa sakit sa puso kaya laking tuwa niya nang malamang kasali siya sa one-time P20,000 cash assistance bilang disability pensioner ng Employees Compensation Commission (ECC).

“Malaking bagay sa tindahan ko kasi yun ang pinagkukunan namin sa araw araw, yun po madadagdag na puhunan sa tindahan ko,” ani Roa.

May kapansanan na rin si Rolando Arago matapos maaksidente sa trabaho. Sa pananahi na lang ng kurtina ng kaniyang misis sila kumukuha ng pangkabuhayang kita.

Kulang man aniya ang P20,000 ayuda, malaki ang kaniyang pasasalamat dahil makakatulong ito sa pamilya.

“Siyempre yung pangangailangan namin sa pang araw araw katulad ng bigas, ulam kailangan kumain kami ng prutas kasi kahit wala kaming injection, malakas ang katawan namin yun ang kailangan namin at saka gulay,” ani Arago.

Inaayos na ng ECC ang paglabas ng pera matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ayuda sa mahigit 31,000 na mga pensiyonadong may partial o total disabilities o survivors nila.

“Hintayin lang po nila na maisama sa nare-receive nilang pension... Ang target po namin ay mag uumpisa ang pag-release by June of this year kasi may IT system pa po na inaayos sa SSS at GSIS,” ani ECC Director Estella Banaois.

Hinikayat din ng ECC na mag-apply ang mga manggagawa sa iba nilang benepisyo.

Bukod kasi sa cash assistance, may iba pang benepisyo na puwedeng makuha ang mga miyembrong may sakit o nagkaroon ng kapansanan.

May allowance silang alok sa mga manggagawang nagka-COVID-19 o kahit anong sakit.

“Meron po silang daily allowance na maki-claim sa employees cimpensation program. Ang maximum is P480 per day. Meron din pong medical benefit yung nagastos nila sa ospital net of PhilHealth kasi pwedeng i-reimburse a part of the out of pocket expenses sa hospital,” ani Banaois.

May P30,000 ding funeral benefit at death pension ang namatay na miyembro, depende sa kuwenta ng Social Security System.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News