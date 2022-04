Watch more News on iWantTFC

Nagpaalala ang isang grupo ng supermarket owners sa publiko na maging mapanuri sa pamimili sa harap ng anila'y sunod-sunod na taas presyo sa ilang produkto.

" ’Wag dampot nang dampot. ’Yon ang aking message," paalala ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association president Steven Cua sa publiko nitong Sabado.

Dagdag niya, maging mapanuri kapag namimili, lalo na iyong mga produktong madalas gamitin.

Nagkaroon umano kasi ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo sa lahat ng kategorya ng mga produkto sa mga pamilihan, bagay na itinanggi ng Department of Trade and Industry (DTI).

Watch more News on iWantTFC

Ayon sa DTI, wala pa silang naaprubahang dagdag-presyo sa mahigit 200 basic goods na sakop ng suggested retail price (SRP).

"Sana huwag tayong magpa-alarma ng consumer unnecessarily kasi mayroong may gagalaw ng presyo, kung di naman basic or hindi naman nating pangunahing pangangailangan, puwede naman nating di bilhin," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Giit ni Cua, hindi siya nagdudulot ng alarma, bagkus nagpapaalala lang sa mga konsyumer sa aniya'y malakihang taas presyo sa mga produkto.

"Di ko sinabing huwag mamili, mag-imbak, magtambak, mag-panic buy. Hindi iyon ang aking purpose. Ang aking purpose is be aware," sabi ni Cua sa panayam sa TeleRadyo.

"You'll be shocked na may 30-40 percent [ang itinaas], even local goods."

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC