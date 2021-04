Suplay ng kuryente, tubig sapat para sa tag-init, ayon sa DOE, Maynilad

Sapat ang suplay ng tubig at kuryente ngayong tag-init.

Iyan ang tiniyak ng Department of Energy at ng Maynilad sa harap ng pagtaas ng konsumong kalimitang nararanasan tuwing tag-init.

Ayon sa DOE, sa kanilang pagtataya, wala raw "red alert" o nakaambang pagkulang ng reserbang kuryente ngayong tag-init.

Mayroon lang yellow alert o pagnipis ng reserba sa ilang linggo ng Abril hanggang Hunyo kaya malabong magka-brownout.

"For those period na ine-expect o sinasabi na may yellow at red alert hindi siya mangyayari. We will have sufficient supply as long as wala nang additional outages na mangyayari from the big plants," ani Energy Assistant Secretary Redentor Delola.

Una nang nagsabi ang NGCP sa publiko na magtipid ng kuryente dahil sa nagbabadya umanong red alert sa Luzon. Pero dahil makulimlim ang panahon ay normal pa ang sitwasyon sa Luzon grid.

Pero ayon sa DOE, may patakaran umanong dapat nangongontrata na ang utilities at NGCP ng reserbang kuryente kaya may babala sila.

"We cannot afford to go through these recurring problems. It provides a threat as to our political stability, economic stability and even national security and we will have our elections next year. And if you think the Department of Energy is weak wait until we partner with PCC (Philippine Competition Commission), PRC (Professional Regulation Commission) and the DOJ (Department of Justice)," ani DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella.

Tiniyak din ng Maynila na hindi mauulit ngayong tag-init ang nangyaring kakulangan sa tubig noong 2019.

Sisimulan pa lang ang negosasyon sa bagong kasunduan ng Maynilad at gobyerno, pero nilinaw ng kompanya na hindi puwedeng kalimutan ang mga natenggang rate adjustment at proyektong ginawa ng Maynilad sa mga nakalipas na buwan.

"Hindi po pupuwede 'yun dahil meron po kaming mga investments in the past. Mahirap sagutin 'yung tanong na is it fair di ba? Because we are now about to engage with our own talks with the government," ani Maynilad Chief Executive Officer Ramoncito Fernandez.

Tapos na ang concession agreement ng Manila Water kung saan inanunsiyo ng Malacañang na walang dagdag-singil hanggang dulo ng 2022.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News