MAYNILA - Tumataas na ang presyo ng manok sa ilang pamilihan, ayon sa grupo ng mga poultry farmer.

Pero anila ay maaaring pansamantala lang ito.

Paliwanag sa Teleradyo ni United Broiler Raisers Association (UBRA) President Atty. Elias Jose Inciong, mahal na ang production cost mula sa patuka, mais, soya, at sisiw.

Bukod dito, bumabagal ang paglaki ng mga manok tuwing tag-init at nakakapagtaas din aniya sa presyo ang tumaas na demand ngayong Halalan 2022 at kampanya.

Madalas umano itong mangyari kapag nagkakasabay na ang presidential at local elections kaya posibleng pansamantala ang taas-presyo.

"Ang laki po ng sapalaran ngayon dahil napakataas ng puhunan ngayon sa sisiw lalo na sa patuka. Sa ngayon po matatapang ang maraming nag-aalaga dahil nga po eleksyon pagtapos ng eleksyon ay mag-iingat na po yan," ani Inciong.

Nauna nang nabanggit ng mga eksperto na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin bunsod ng krisis sa Ukraine, na isa sa pangunahing exporter ng trigo sa buong mundo.

Samantala, naka-puwesto naman sa Maginhawa Street sa Quezon City ang "mobile talipapa" o "Kadiwa on Wheels" ng Department of Agriculture kung saan mabibili ang murang gulay at prutas.

Mismong mga magsasaka na ang nagbabagsak at nagbebenta ng kanilang mga bilihin dito. Mabibili rin dito ang itlog, tuyo at iba pa.

Panawagan ng mga magsasaka na suportahan ang mga lokal na produkto at huwag tangkilikin ang mga imported na gulay.

Miyerkoles hanggang Sabado mag-iikot ang Mobile Talipapa sa iba't ibang lugar.