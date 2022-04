Watch more News on iWantTFC

Nakatakdang magtaas ang presyo ng ilang bilihin sa susunod na buwan, ayon sa isang grupo ng supermarket owners.

Sa panayam ng Teleradyo noong gabi ng Miyerkoles, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua na 10 kompanya ang nag-abiso na magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto.

Kabilang umano rito ang sabon, shampoo, kape, instant noodles, de-lata at gatas.

"Malaki ang increase ng mga items na 'to," ani Cua, na nagpayo sa mga konsumer na pumili na lang ng ibang brand ng mga naturang produkto kung namamahalan.

"You can shift, you can substitute, you can think of ways to get around it. Iwasan na 'yong masyadong malaki ang itinaas na brands o products na nakasanayan natin," aniya.

Hindi na kasi kinaya ng mga kompanya matapos magtiis na hindi magtaas noon para hindi lumipat sa ibang brand ang kanilang mga suki, paliwanag ni Cua.

Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang grupo ni Cua dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng ilang produkto sa supermarkets kamakailan.

Nangako ang Department of Trade and Industry na sa ngayo'y wala silang aaprubahang dagdag-presyo sa mga produktong may suggested retail price (SRP), pero hindi lahat ng brand ng isang produkto ay sakop ng SRP.