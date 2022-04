Mga motoristang magpapakarga sa isang gasolinahan sa Mandaluyong noong Marso 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

Wala pa ring fuel subsidy na natatanggap ang mga driver ng taxi, tricycle at UV Express pati mga delivery rider, sa harap ng nagbabadyang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Dalawang linggo matapos payagan ng Commission on Elections (Comelec) na ituloy ang pamimigay ng ayuda para sa transport sector, hindi pa rin ito naitutuloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Cassion, may natanggap na silang kopya ng desisyon ng Comelec pero hindi ito pirmado kaya hindi mai-release ang pondo galing sa Landbank.

"Magiging official lang ang isang dokumento kapag ito ay pirmado," ani Cassion.

"Medyo legalistic. Siyempre kailangan po kasi 'yan sa [Commission on Audit] na may sapat na legal basis," aniya.

Sa higit 377,000 na benepisyaryo ng programa, lagpas 111,000 pa lang ang naayudahan - wala pa sa kalahati.

"Sana ibigay na [ang ayuda] para makatulong sa pang-araw-araw," panawagan ng delivery rider na si Rene Ogsimer.

"Nakakinip at saka 'di mo alam kung saan mo siya kukunin. Dapat ang gobyerno ay mayroong public announcement saan ike-claim 'yan," anang taxi driver na si Eduardo Banaag.

Wala pa ring listahan galing sa Department of the Interior and Local Government ng mga kuwalipikadong tricycle driver.

Aminado naman ang LTFRB na puwedeng ma-delay sa Mayo ang ikalawang bugso ng ayuda, na aprubado na rin ang budget.

Sa harap ng delay sa ayuda, posibleng magkaroon ulit sa susunod na linggo ng malaking oil price hike.

Base kasi sa unang 2 araw ng trading sa international market, lagpas P4 ang iminahal ng imported diesel at kerosene habang higit P3 naman sa gasolina.

Pero may 3 araw pa ng kalakalan na puwedeng magpabago sa price adjustment sa susunod na linggo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News