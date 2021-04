Power rates posibleng tumaas dahil sa pagnipis ng reserbang kuryente

Watch more in iWantTFC

Nagtinda na ng halo-halo si Diane Francisco para may dagdag-kitang pambayad sa mga bill ng kuryente.

Hindi pa kasi niya nababayaran ang March bill, dumating na ang para sa Abril. Mabuti na lang umano at wala pang putulan ang Meralco hanggang katapusan.

"Wala rin kaming kikitain kasi dito rin napupunta sa kuryente na ito," ani Francisco.

Pero nanganganib na tumaas ang buwanang bill sa kuryente ng mga konsumer dahil sa posibleng pagnipis o pagbaba ng antas ng reserbang kuryente.

Ayon sa sources sa industriya, mula ngayon hanggang Hulyo, may inaasahang 7 linggong yellow at 5 linggong red alert.

Sa ilalim ng yellow alert, manipis ang reserba ng kuryente habang kulang naman kapag red alert.

Ayon kay Vic Dimagiba, presidente ng grupong Laban Konsyumer, kapag kaunti ang supply ng kuryente, tumataas ang presyo nito sa spot market, na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga utility gaya ng Meralco.

"Bukod sa nakaambang pagtaas ng presyo ng kuryente, kulang din 'yong transparency, full disclosure ng government regulator tulad ng Department of Energy," ani Dimagiba.

Nanawagan naman ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa mga konsumer na magtipid para maiwasan ang brownout.

"Huwag tayo makipagsabayan doon sa traditional peak hours o 'yong mga nakikita na oras na mataas ang konsumo. Sa Luzon, nangyayari ito ng alas-10 ng umaga, alas-2 ng hapon at alas-7 ng gabi," paliwanag ni NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

Bukod sa isyu ng posibleng dagdag-singil sa kuryente, nangangamba rin si Senate energy committee chairman Sherwin Gatchalian na maapektuhan ng mga brownout ang mga bakuna.

"Padating na 'yong Pfizer at Moderna. Maselan na vaccine ito at kailangan ng almost na subzero na freezing temperature," ani Gatchalian.

"Kung may brownout tayo, saan natin ilalagay 'yong bakuna natin?" aniya.

Para kay Gatchalian, dapat imbestigahan ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy (DOE) ang mga plantang bigla na lang pumapalya.

Tumangging magbigay ng reaksiyon sa ngayon ang DOE.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News