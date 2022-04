Naaalarma na ang grupo ng mga supermarket owner dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, kabilang ang ilang brand ng basic at prime commodities.

"Kasi continuous eh. If it stopped and I see it now in April and it stops in May, then I'll say okay, the buck stops there, makakapahinga na tayo nang kaunti, election pa man din," sabi ni Steven Cua, pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Assocation.

"Kaya lang continuous eh, so when the new government comes in, whoever wins has his or her hands full kasi 'yon na nga, they have to deal with this," dagdag ni Cua.

Kabilang sa mga nagtaas-presyo ang hindi basic goods gaya ng shampoo, lotion, juice at maraming imported item.

Pero mayroon ding basic goods tulad ng gatas, kape de-lata, mantika, at condiments o panimpla.

Ipinayo ni Cua sa mga kostumer na dagdagan ang pagtitipid.

Sa libo-libong produkto sa loob ng isang supermarket, wala pang 250 items ang may suggested retail price (SRP), na kontrolado ng gobyerno.

Nangako ang Department of Trade and Industry (DTI) na sa ngayo'y wala silang aaprubahang dagdag-presyo sa mga produktong may SRP.

Pero aminado ang ahensiya na may epekto rin ang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa mga pangunahing bilihin.

Manok

Samantala, umaaray na ang United Broiler Raisers Association (UBRA) dahil nag-abiso na naman ang supplier ng feeds ng dagdag-presyo.

Habang pababa ang presyo ng manok sa palengke, sapul naman ang mga broiler ng dagdag-gastos dahil sa pagmahal ng patuka.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News