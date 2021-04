ALAMIN: Ilang paalala sa mga employer hinggil sa work-from-home setup

Watch more in iWantTFC

Sa pagdami ng mga kompanyang naka-work-from-home ngayong pandemya, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employer sa mga karapatan ng kanilang mga empleyado.

Ayon kay DOLE Assistant Secretary Dominique Rubia-Tutay, dapat may kasunduan ang mga employee at employer, alinsunod sa Telecommuting Act.

"Kailangan talaga magkaroon ng agreement 'yung worker at saka 'yung employer: ano po 'yung expected work, hanggang kailan. 'Yung mga companies po na nakausap namin at sinasabi na nag-work-from-home po sila, sila talaga 'yung nagpo-provide ng equipment tapos binibigyan nila ng allowance for Internet every month," ani Tutay.

Hindi rin dapat maapektuhan ang sahod at benepisyo ng mga empleyado sa work-from-home set-up, at dapat ay patas ang kanilang tsansa sa promotion at training.

Sa datos ng DOLE, 37,434 na manggagawa noong 2020 ang inilagay sa telecommuting at inaasahang tataas pa ito.

Mula Enero hanggang Marso ngayong 2021, umabot na sa 22,012 ang bilang ng mga nag-work-from-home. Ayon sa DOLE, nagbukas ng mga bagong oportunidad ang work-from-home set-up sa mga Pinoy.

"You are catering to employers abroad pero nandito ka sa Pilipinas. Or puwede rin na ikaw ay working halimbawa in Davao, pero you are catering to, nationwide ang iyong clients," ani Tutay.

Pero may ilan pa ring problema, gaya ng internet connectivity, at monitoring sa kalidad ng trabaho — na siyang dahilan para piliin ng karamihan ng mga kompanya ang hybrid o magkahalong set-up, batay sa pag-aaral ng professional networking site na LinkedIn.

Sa pag-aaral, 76 porsiyento ang nagpapasok ng 3 kada linggo sa opisina at 2 araw na work-from-home.

Ang ilang kompanya, hinati ang mga empleyado sa 59 porsiyentong on-site at 41 porsiyento na work-from-home.

Inaasahang magiging permanente rin ang ganitong tipo ng setup dahil nakakabawas sa gastos ng kompanya.

Ayon sa DOLE, inaasahan na patuloy na dadami ang online jobs sa information technology, business process outsourcing, at e-commerce sector ngayong taon.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News