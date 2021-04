Private sector employees hinikayat nang magpabakuna sa LGU

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahigit 20 taon nang company nurse si Libay Pesebre ng CDO Foodsphere na araw-araw humaharap sa maraming empleyado.

Inireserba na siya ng bakuna ng kompanya na nakatakdang dumating sa Hunyo. Pero minabuti na lang niya na magpabakuna sa lokal na pamahalaan.

“Number one para sa family namin siyempre na-expose kami, 'di namin alam kung ano nadadala namin sa bahay, and second 'yung mga taong pumupunta dito sa clinic para sigurado kaming di kami infected at di namin sila mahahawahan" ani Pesebre.

Nagpasya na rin ang Administrative Manager ng kompanya na si Naldy Regoso na magpabakuna sa LGU kahit kasali rin siya sa binayaran nang bakuna ng kompanya.

"Natatakot dahil sa balitang maraming namamatay, sa side effect pero sa amin naman po OK naman after bakuna; masakit ang nabakunahan pero OK naman po," ani Regoso.

May basbas ng kompanya ang pagpapabakuna sa kanila. Hinihikayat ngayon ng pribadong sektor ang kanilang mga empleyado na kung kaya ay magpabakuna na sa kani-kanilang LGU kung kuwalipikado.

Hiling lang ng Chief Executive Officer na si Jerome Ong na huwag sumingit sa pila at sundin ang patakaran ng lokal na pamahalaan.

"The best vaccine for anyone is the first vaccine that comes available now. If you are qualified, they should not wait for the vaccines of the company," ani Ong.

Mismong si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion ay nagpabakuna na ng AstraZeneca sa Pasig City.

Kahit maraming empleyado ang mababakunahan sa kanilang LGU, hindi umano masasayang ang mga nakareserbang bakuna ng mga kompanya.

"Puwedeng i-donate sa mga families nila. Puwede ring ibigay sa maliliit na negosyo or we can pass the vaccine at cost,” ani Concepcion.

Sa LGU na rin gagawin ang ikalawang dose ng mga pribadong manggagawa na nagpabakuna na.

Sa Hunyo pa nakatakdang dumating ang mga bakuna ng AstraZeneca na in-order ng pribadong sektor.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News