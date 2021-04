‘State of calamity declaration’ sa hog industry dapat madaliin, ayon sa 2 senador

MAYNILA—Hinimok ng dalawangs senador si Agriculture Sec. Wiliam Dar na ipaalala kay Pangulong Rodrigo Dutete ang rekomendasyon ng kagawaran na magdeklara na ng state of calamity sa industriya ng baboy.

Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa epekto ng African swine fever (ASF) sa food security ng bansa, sinabi ni Sen. Francis Pangilinan na dapat na itong ipatupad upang matulungan ang mga hog raisers at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado dahil sa kakulangan ng suplay.

March 9 pa umano nang talakayin ito ng Senado ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naipatutupad.

“Baka puwedeng i-follow po ninyo Secretary Willy na talagang crucial itong state of calamity declaration so we can mobilize local governments, the national government, the Department of Agriculture, para mapondohan," ani Pangilinan.

Aniya, kinakailangan na ang deklarasyon ng state of calamity upang mapakilos ang gobyerno, mga lokal na pamahalaan at mapondohan ang mga kinakailangang gawing proyekto.

Ipinaliwanag naman ni Dar na nagsumite na sila ng draft declaration sa Palasyo ngunit wala pang natatanggap na sagot.

Mahalaga rin umano ang deklarasyon upang makapaglabas na ng pondo para sa biosecurity at repopulation o muling pagpapadami ng populasyon ng baboy sa bansa, ayon kay Sen. Miguel Zubiri.

“I hope that we can really suggest to the president first of all the declaration of emergency for the pork industry para maka-release na po tayo ng pondo for the bio-security and repopulation and the soft loans," aniya.

Giit pa ng mga senador, kulang ang pondong ilalaan ng DA upang mabilis na makabawi ang industriya at mapababa muli ang presyo ng karneng baboy.

Sa tala ng Department of Agriculture, mula 12 milyon, bumababa ang populasyon ng baboy sa 9 na milyon dahil sa ASF.

Dahil dito nagpalabas ng executive order ang Pangulo na pinapayagan ang importasyon ng aabot sa 400,000 metriko toneladang produktong baboy at pagbaba sa ipinapataw na taripa sa 5% to 20%, mula sa dating 30% to 40%.

