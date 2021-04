Ilang negosyo San Fernando, Pampanga dumadaing sa pinaiksing oras ng pagtitinda

SAN FERNANDO - Pagpatak ng alas-3 ng hapon, isa-isa nang nagsara ang mga tindahan sa siyudad ng San Fernando sa Pampanga.

Epektibo kasi nitong Lunes, pinaiksi mula 5 a.m. hanggang 3 p.m. ang oras ng pagbubukas ng mga tindahan alinsunod sa Executive Order CMO2021-21 na inilabas ni Mayor Edwin Santiago.

Ayon sa alkadle, kailangan daw mabalanse ang pag-antabay sa ekonomiya at pagkontrol sa tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lungsod.

Base kasi sa COVID-19 bulletin ng Pampanga nitong Abril 12, 2021, may 45 bagong kaso ng virus ang siyudad. Pumalo naman na sa 634 ang nananatiling active infections dito.

Ang siyudad din ng San Fernando ang may pinakamataas na bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa probinsya na umabot na sa 99. Ito ay bukod pa sa Angeles City na may 107.

Nasa full capacity na rin ang mga isolation center sa siyudad, ayon kay Santiago.

Kaya sa ipinapatupad na EO, mas striktong ipatutupad ang mga health and safety protocols at may karagdagang polisiya para daw mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng novel coronavirus doon.

Magtatagal ng hanggang April 18 ang pagpapatupad sa naturang EO.

ILANG TINDERO UMAARAY SA EO

Kasama ng mga pwesto sa kabayanan ang pinaiksi ring oras ng pamamalengke mula alas-5 ng madaling araw hanggang alas-3 lang ng hapon para magbigay-daan sa paglilinis at disinfection.

Para sa ilang may pwesto, pilit na lang umano nilang iniintindi ang sitwasyon pero sila din daw ay nahihirapan nang makabawi sa pagkalugi.

Isa na rito si Mang Ronald na may bilihan ng tsinelas at sapatos.

“Yung positive side niya yung para nga maiwasan 'yung COVID, kaya lang yung cons niya sa mga business establishments na sinasara nila siyempre," aniya.

"Marami tayong bayarin ngayon quarterly, annual income tax, VAT tapos yung quarterly ng business permit, so marami kaya marami kaming hinahabol... hindi nga namin alam kung paano makiusap, kung may penalty ba o papaano," dagdag ng tindero.

Saklaw din ng utos ang mga ambulant vendors tulad ng 18 anyos na mani vendor na si Lian Aguas.

Mani vendor na si Lian Aguas. Kuha mula kay Gracie Rutao

Paliwanag niya, ang dating maghapon na pagtitinda nila, ngayon halos parang half day na lang, kaya pati raw kita ay nangalahati na.

“Minsan po P1,000 sa isang araw ngayon P500 na lang po [o] minsan mababa pa sa P500... 'yung pangkain po namin, hindi naman po nagbibigay ng ayuda si mayor," paliwanag ni Aguas.

Sa ilalim din ng EO, ipinagbabawal na rin muna ang dine-in sa mga restaurants pati na rin ang mass gatherings. Paiigtingin naman ang household quarantine, curfew, liquor ban, at ang barangay checkpoint na nangangailangan ng negative RT-PCR test results sa mga hindi residente ng lugar.

Mahigpit din daw na imo-monitor ang pagbubukas ng mga essential establishments sa lungsod pati na sa mga malls.

Kabilang sa mga essential establishments ay ang mga groceries at supermarkets, pharmacies, bangko at financial institutions, agriculture and poultry supplies, water refilling stations, convenience stores, laundry shops, clinics, laboratories, autoshops, fuel and LPG stations at mga hardware.

Sarado naman ang mga resorts, function halls, event venues, gym, sports facilities, wellness and fitness centers, barber shops at mga salon.

Ayon kay Dr. Zenon Ponce, provincial health officer ng Pampanga, importante na sumunod ang mga residente at makinig sa mga awtoridad sa kabila pa rin ng banta ng COVID-19.

“Dapat ang mga kabalen natin makinig, kung may nararamdaman na sila, sa bahay na sila hindi yung lalabas pa, kung kaya naman, mag home quarantine dahil napupuno na at nakapila sa mga isolation facilities natin," aniya.

"Huwag pa rin kalimutan ang facemask at faceshield at ang physical distancing," sabi ni Ponce.