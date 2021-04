3 panukala na makakahikayat ng mamumuhunan sa bansa, sinertipikahan na urgent ni Duterte

MAYNILA - Kinumpirma ng Malacañang nitong Martes na sinertipikahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent bills ang 3 panukalang batas na nakabinbin pa sa Senado.

Ang mga naturang batas ay pinaniniwalaan daw na makakahikayat ng mga mamumuhunan sa bansa.

Ito ay ang Senate Bill No. 2094 na nag-a-amyenda sa Public Service Act, Senate Bill No. 1840 o ang nag-a-amyenda sa Retail Trade Liberalization Act of 2000 at Senate Bill No. 1156 o ang panukalang batas para sa pagsusulong ng foreign investments sa bansa.

Ang 3 panukalang batas ay nakabinbin pa rin sa 2nd reading sa Senado.

Paliwanag ni Presidential spokesperson Harry Roque, bahagi ng legislative reform agenda ng Pangulo ang tatlong bills na ito para mapabilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng isang business climate sa Pilipinas na kaaya-aya sa mga foreign investors na siyang magreresulta aniya sa dagdag trabaho para sa mga Pilipino.

Nitong Pebrero, nagbabala na ang mga business leaders sa bansa kaugnay sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic.

Anila, aabutin ng hanggang 5 taon ang full recovery ng ekonomiya.

Matatandaang pinadapa ng pandemya ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 at nagrehistro ito ng negatibong paglago para sa buong taon.

Nasa -9.5 percent ang gross domestic product (GDP) para sa 2020 -- ang pinakamalala nang antas mula 1947 o pagkatapos ng World War 2.

Umabot na sa 8.8 percent ang unemployment rate sa bansa nitong Pebrero.

Umabot na sa lagpas 884,783 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan lagpas 165,000 ang nananatiling aktibong kaso.

