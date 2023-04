Gasolinahan sa Mandaluyong City noong Marso 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Kasado na ang big-time oil price hike sa Martes, Abril 11.

Base sa abiso ng mga kompanya ng langis, narito ang halaga ng ipatutupad nilang taas-presyo sa petrolyo:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA +P2.60/L

DIESEL +P1.70/L

KEROSENE +P1.90/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA +P2.60/L

DIESEL +P1.70/L

KEROSENE +P1.90/L

Jetti Petroleum, Petro Gazz (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA +P2.60/L

DIESEL +P1.70/L

Cleanfuel (Alas-4:01 ng hapon)

GASOLINA +P2.60/L

DIESEL +P1.70/L

Inaantabayanan pa ang anunsiyo ng ibang kompanya.

Ang taas-preyso ay bunsod ng anunsiyo ng pagbabawas ng produksiyon ng langis ng Russia at mga bansa kasapi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries.

Samantala, nag-abiso naman ang Regasco na babawasan din nito ng P2.50 ang kada litro ng kanilang liquefied petroleum gas (LPG) simula Martes.

Bumaba rin kasi umano ang world contract price ng LPG dahil sa mababang consumption o demand ngayong panahon ng tag-init o summer sa Asya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News