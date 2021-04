Gasolina, kerosene may nagbabadyang rollback sa presyo

May kakarampot na rollback sa presyo ng gasolina at kerosene sa Martes, ayon sa mga taga-industriya ng petrolyo.

Inaasahang rollback ng presyo:

Gasolina - P0.30 - P0.40/litro

Diesel - walang paggalaw

Kerosene - P0.10 - P0.15/litro

Maglalaro sa P0.30 hanggang P0.40 kada litro ang ibababa sa presyo ng gasolina.

Mapapako naman ang presyo ng diesel dahil hindi gaanong gumalaw ang presyo nito sa World Market.

May rollback naman na P0.10 hanggang P0.15 kada litro ang kerosene.

Paliwanag ng mga eksperto, ito ay dahil sa desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) na unti-unting magdagdag ng produksyon ng langis.

Samantala, posibleng bumaligtad ang trend sa mga susunod na linggo kung may magandang balita sa ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at China, at ang pagtanggal ng lockdown sa maraming bansa sa Europa.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

