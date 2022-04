Aspiring entrepreneurs receive advice & other modules for sustaining micro & small businesses from experienced business people during Go Negosyo’s Mentor Me On Wheels event in Parañaque City.



Daan-daang mga nagsisimulang magtayo ng negosyo ang nabigyan ng pagkakataong makausap nang personal ang ilang negosyante mula sa mga kilalang kompanya sa bansa at makatanggap ng mga payo at iba pang pantulong sa negosyo nitong Sabado.

Bahagi ito ng Mentor Me On Wheels program ng grupong Go Negosyo na isinagawa sa isang mall sa Parañaque City.

Ngayon lang ibinalik ang dati’y taunang aktibidad matapos mahinto nang higit 2 taon dahil sa COVID-19 pandemic.

Pinilahan ng 450 katao ang libreng mentoring session, kung saan one-on-one nakausap ng mga lumahok ang mga beteranong entrepreneur sa loob ng kalahating oras.

Binigyan din sila ng mga karagdagang materyal at module tungkol sa pagpapatakbo ng mga micro and small business.

Dala ng 17-anyos na si Josh Mojica ang sample mula sa negosyo niyang kangkong chips nang makaharap si Go Negosyo founder at Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion, na naging mentor niya.

Ibinebenta ng senior high school student online ang mga kangkong chips. Gawa man ang recipe ng tiyahin, si Josh ang nakaisip na ipakete ito at gawing negosyo. Anim na buwan pa lang mula nang simulan niya ito.

“Mahirap talaga siya, actually walang madali. So lalo na pandemic ngayon, medyo mahirap gumalaw, ‘yong moves natin, hindi siya malawak. Mga challenges na na-encounter ko is ‘yong sa pagtatakbo ng business dahil alone lang ako, so mahirap po talaga mag-isa lalo na bata ako. But then, naka-come up naman ako and kinaya naman,” ani Josh.

Binahagi sa kanya ni Concepcion ang mga payo tungkol sa packaging at sales, pati na kung paano ipa-register ang tatak ng negosyo.

Aminado ang binatilyo sa pakinabang ng mentoring program.

“Napagdaanan na nila, alam na nila, and subok na nila. So kung may mentor ka, napakalaking bagay noon dahil malaking oras ang matitipid mo. ‘pag may mentor ka, you ask questions masasagot nila. (03:30 into interview)

Ayon kay Concepcion, mailalapit din nila sa mga bangko para sa pautang ang mga nagsusubok magnegosyo na kulang ang pera pero may magandang ideya.

Mayroon ding remote session sa pamamagitan ng video call para sa mga lumahok na nasa probinsya

“Masipag, may ambisyon, may tamang business model, ‘yon ang kailangan natin tulungan. So marami diyan katulad sa kanila naghahanap ng isang mentor para ma-guide sila. Ako rin noong bata ako, naghanap ng adviser,” ani Concepcion.

Dagdag ni Concepcion, senyales ang pagbabalik ng mentorship program ng patuloy na pagbangon ng Pilipinas mula sa pandemya, kaya nanawagan siya na lawakan pa ang pagbabakuna maging ng boosters para hindi maudlot ang pagbuhay-muli ng ekonomiya.

Sa mga nais makalahok sa Mentor Me on Wheels program o ibang inisyatibo ng Go Negosyo, maaaring tawagan ang (+632) 8637-9347 o bumisita sa www.fb.com/GoNegosyoOfficial.