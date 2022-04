Pag-aayos ng isang power line ng Meralco sa Quezon City noong Abril 5, sa gitna ng pag-ulan. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Big-time ang inaasahang taas-presyo ng Meralco bill sa paparating na Abril, ayon sa Energy Regulatory Commission (ERC).

Aminado ang Meralco tungkol dito, na anila'y dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market, at paggamit ng nagmahal na langis ng mga planta at paghina ng piso kontra dolyar.

"Hetong sama-samang factors really is going to push the generation costs and price of electricity upwards... We will try to do what we can to mitigate the impact," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Mahigit P1 ang dapat na dagdag sa rate pero nagawan ng paraan ng Energy Regulatory Commission at natapyasan ng mahigit kalahati ang dagdag-singil.

Anila, ide-defer o ia-atras sa tag-ulan ang paniningil ng ilang charges ng power producers at Meralco na aabot na P1.2 bilyon.

"Heto lang ang magagawa natin ngayon. Hindi permanenteng solution pero ang hinahanap natin ngayon ay makakatulong at makakapagpagaan sa buhay ng ating ordinaryong mamamayan," ani ERC Chairperson Agnes Devanadera.

Babayaran pa rin ng consumers ang deferred charges na walang interes sa mga buwang mas malamig na ang panahon para mas mababa na ang konsumo.

Aminado ang Meralco na may pagtaas ng singil pero sa Lunes pa nila iaanunsiyo kung magkano.

Hirit ng grupong Power 4 People Coalition sa ERC na isulong ang interes ng mga konsumer sa pamamagitan ng mas mahigpit na price cap sa presyo ng kuryente, itaas ang multa sa mga plantang biglang pumapalya, repasuhin ang kasunduang ipinapasa sa consumers ang fuel costs ng planta at bilisan ang approval ng renewable energy sources.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

