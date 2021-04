Meralco may dagdag-singil sa April bill

MAYNILA - Bahagyang tataas ang singil sa kuryente ng Meralco sa bill ngayong Abril.

Ayon sa power distributor, tataas nang P0.087 kada kilowatt hour ang kanilang singil ngayong Abril dahil nagmahal din ang generation charge.

Eto ang katumbas na dagdag singil sa consumers dulot ng overall rate hike ng Meralco na P0.087/kwh sa April bill.

Kunsumo Dagdag

200 kwh P17

300 kwh P26

400 kwh P35

500 kwh P44 pic.twitter.com/mci571idNj