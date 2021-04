LIST: Canceled, rerouted Philippine Airlines flights as of April 8

MANILA - Philippine Airlines has canceled and rerouted several domestic and international flights in line with the current government guidelines put in place to curb the spread of COVID-19.

"We are compelled to cancel and/or re-route some international and domestic flights in the coming weeks to comply with ongoing Philippine government restrictions," the flag carrier said in an advisory.

The Philippine government has reduced the international arrival cap in Manila to 1,500 per day until April 19, suspended inbound travel to Region 6 from Manila, Cebu and Davao until April 10 and restricted non-essential travel in and out of the Ninoy Aquino International Airport during the enhanced community quarantine, it said.

Below are the affected international and domestic flights:

REROUTED INTERNATIONAL FLIGHTS:

April 8

• PR 301 from Hong Kong will land in Clark instead of Manila

April 13

• PR 301 from Hong Kong will land in Clark instead of Manila

CANCELED INTERNATIONAL FLIGHTS:

April 8

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 110 Manila-Guam

• PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

• PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

April 9

• PR 111 Guam-Manila

• PR 126 Manila-New York (Now Departs on April 10)

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

• PR 426/425 Manila-Fukuoka-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

• PR 684/685 Manila-Doha-Manila

April 10

• PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

• PR 215 Manila-Port Moresby

• PR 116 Manila-Vancouver

• PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

• PR 127 New York-Manila (WILL NOW DEPART ON APRIL 11)

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

• PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

• PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

• PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

• PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

• PR 5654/5655 Manila-Riyadh-Manila

April 11

• PR 216 Port Moresby-Manila

• PR 5117 Vancouver-Manila

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 110 Manila-Guam

• PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

• PR 426/425 Manila-Fukuoka-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

• PR 535 Manila-Jakarta

April 12

• PR 111 Guam-Manila

• PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

• PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 536 Jakarta-Manila

• PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

• PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

•PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

• PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

April 13

• PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

• PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

• PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

April 14

• PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

• PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

• PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 591/592 Manila-Ho Chi Minh City (Saigon)-Manila

• PR 730/731 Manila-Bangkok-Manila

• PR 525/526 Manila-Kuala Lumpur-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

April 15

• PR 110 Manila-Guam

• PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

• PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

• PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

• PR 116 Manila-Vancouver

April 16

• PR 111 Guam-Manila

• PR 100/101 Manila-Honolulu-Manila

• PR 126 Manila-New York

• PR 117 Vancouver-Manila

April 17

• PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

• PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

• PR 215 Manila-Port Moresby

• PR 127 New York-Manila

• PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

• PR 116 Manila-Vancouver

April 18

• PR 216 Port Moresby-Manila

• PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

• PR 117 Vancouver-Manila

CANCELED DOMESTIC FLIGHTS

April 8

• PR 2041/2042 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2039/3040 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2043/2044 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2141 Manila-Iloilo

• PR 2205 Manila-Roxas

• PR 2965/2966 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2519/2520 Manila-Cagayan De Oro-Manila

• PR 1861 Manila-Cebu

• PR 1836 Cebu-Manila

• PR 2971/2972 Manila-Siargao-Manila

April 9

• PR 2041/2042 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2039/3040 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2043/2044 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2141 Manila-Iloilo

• PR 2205 Manila-Roxas

• PR 2969 Manila-Kalibo

• PR 2963/2964 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2965/2966 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2519/2520 Manila-Cagayan De Oro-Manila

• PR 2925/2926 Manila-Legazpi-Manila

• PR 1861 Manila-Cebu

• PR 1836 Cebu-Manila

• PR 2287/2288 Cebu-Bacolod-Cebu

• PR 2368/2369 Cebu-Caticlan (Boracay)-Cebu

• PR 2131 Manila-Bacolod

April 10

• PR 2041/2042 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2039/3040 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2043/2044 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2141 Manila-Iloilo

• PR 2205 Manila-Roxas

• PR 2905 Manila-Antique (San Jose)

• PR 2969 Manila-Kalibo

• PR 2963/2964 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2965/2966 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2519/2520 Manila-Cagayan De Oro-Manila

• PR 1861 Manila-Cebu

• PR 1836 Cebu-Manila

April 11

• PR 2041/2042 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2039/3040 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2043/2044 Manila-Caticlan (Boracay)-Manila

• PR 2205 Manila-Roxas

• PR 2963/2964 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2965/2966 Manila-Busuanga (Coron)-Manila

• PR 2519/2520 Manila-Cagayan De Oro-Manila

• PR 2925/2926 Manila-Legazpi-Manila

• PR 1861 Manila-Cebu

• PR 1836 Cebu-Manila

April 12

• PR 1836 Cebu-Manila

All domestic flights to and from Manila until April 10 will only carry essential travelers, PAL said.

The airline also said changes could still be made in the coming days as the situation progresses.

Affected passengers can convert ticket value to travel vouchers, avail of unlimited rebooking or refund, PAL said.

