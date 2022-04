MAYNILA — Pinalawig ngayong Huwebes ng Department of Agriculture (DA) ang suspensiyon sa pagbiyahe ng poultry at non-poultry live birds mula Luzon patungong Visayas, Mindanao at sa rehiyon ng Mimaropa dahil sa banta ng bird flu.

Extended ang travel ban nang 30 araw para mapigilan ang pagkalat ng nakahahawang sakit sa mga ibon.

Pero hindi na kasama rito ang day-old breeder chicks, day-old pullets, at hatching eggs basta galing sa mga lungsod o munisipalidad na walang naitalang kaso ng bird flu.

Kaakibat ng pagluluwag, kailangan ng negative test result ang mga manok at itlog mula sa pinanggalingan nitong farm.

Ipinagbabawal pa rin ang inter-regional movement ng mga pato at itik sa loob ng Mainland Luzon.

Pero mas mahigpit umanong ipinagbabawal ang paglabas ng mga pato at itik mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng bird flu patungo sa ano mang panig ng bansa.

Ayon sa Bureau of Animal Industry (BAI), ilan sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng bird flu ay ang mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Laguna, Camarines Sur, Benguet, Sultan Kudarat, North Cotabato at Davao Del Sur.

Para naman sa United Broiler Raisers Association (UBRA), patas lang ang pagpapalawig na inutos ng DA dahil hindi na mahihigpitan ang pagbiyahe ng mga manok at itlog na walang kumpirmadong kaso ng bird flu.

Sa nakaraang buwan kasi, naiipit ang pagbiyahe ng mga karne at ilog ng manok at pinangangambahan nila ang oversupply sa Luzon.

Katunayan, bumaba na ng P10 ang presyo ng isang tray ng itlog sa Quezon City. Mula P145, nasa P135 na ang isang tray ng itlog sa palengke dahil umano sa maraming suplay.

“Marami nang suplay. Sobra-sobra,” ayon sa tindera na si Lily Regtala.

Mula P190, nasa P180 na rin ang karne ng manok sa mga palengke.

Dagdag pa ng UBRA, hinihintay rin nila ang pagluluwag ng mga local government unit (LGU) kaya dapat umanong maipaliwanag ng BAI sa mga LGU ang kasalukuyang sitwasyon sa pagmamanok.

“Kung maipatupad ‘yan at tatalima ang mga local government unit, magiging mas normal ang agos ng mga produkto at kalakal. May mga kanya-kanya kasing issuances eh. Sila kasi ang manangot sa health ng kanilang mamamayan," paliwanag ni UBRA President Bong Inciong.

"Ang pakiusap lang naming sa BAI, mapaliwanagan ang local government units lalo na sa breeders. ‘Pag hindi mo maikarga ‘yon, masisira ang production projections. Maaaring ‘yong inaakala nating tataas ang production ng 3rd or 4th quarter, baka hindi mangyari ‘yon,” ani Inciong.

