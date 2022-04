Watch more News on iWantTFC

Umabot sa higit 3 milyong Pilipino ang walang trabaho na naitala noong Pebrero, base sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Umakyat sa 3.14 milyon ang walang trabaho, mas mataas nang 200,000 kahit na mas lumuwag na ang pandemic restrictions noong buwan na iyon, ayon sa datos ng tanggapan.

"Tumaas ang number ng mga naghahanap ng trabaho nitong February na unemployed compared noong January. Ibig sabihin sila ay naghanap ng trabaho pero di nila nakuha ang trabaho na gusto nila," paliwanag ni Civil Registrar General Dennis Mapa.

Batay sa datos ng gobyerno, 2.67 milyon ang dumagdag sa workforce ng Pilipinas noong Pebrero.

Nabawasan naman nang 20,000 ang underemployed, o mga trabahador na hindi masaya sa kanilang trabaho.

Ayon kay Mapa, nakatulong ang regularization o ang pagdagdag ng mga trabahador na may permanenteng posisyon sa pagbaba ng underemployment rate sa pangalawang pinakamababang antas nito simula noong COVID-19 pandemic.

Ang agrikultura, retail, at services ang mga industriya na may pinakamalaking ambag na bagong trabaho noong Pebrero kung saan 1.44 milyon ang idinagdag sa farm sector, kasabay ng pag-aani ng mais, at 1.2 milyon sa retail at services kasabay ng mas mababang alert levels.

Ayon sa National Economic and Development Authority, 71 porsiyento ng ekonomiya pa lang ang nasa ilalim ng Alert Level 1 at panahon na para itulak ito sa 100 porsiyento.

Ayon kay NEDA Secretary Karl Chua, makakatulong pa ito sa pagdagdag ng mga trabaho.

“We aim to shift the entire country to Alert Level 1 to enable even more Filipinos to find work. To maximize the shift to Alert Level 1, we reiterate the need for the full and urgent resumption of face-to-face classes," ani Chua.

"This will allow one-fourth of the parents who stay at home supporting their children during online classes to work. This is crucial in light of the temporary inflationary pressures we are experiencing due to the Russia-Ukraine conflict," dagdag niya.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News