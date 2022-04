Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Mas mapapalakas pa ang pagbibigay ng serbisyo publiko ang Teleradyo matapos muling magsanib-puwers ng ABS-CBN Corporation, ABS-CBN Foundation at ng Pilipinas Shell Foundation Inc.

Lumagda sa isang kasunduan ang ilang kinatawan ng ABS-CBN at ang Pilipinas Shell Foundation Inc. para sa pagkakaloob ng bagong proyektong mag-aangat sa buhay at magbibigay ng pag-asa sa nangangailangang pamilyang Pinoy.

Kasama sa paglalagda ang pagbibigay ng P2 milyon para sa public service projects ng programang "Kabayan" at "Lingkod Kapamilya" ng Teleradyo.

Dumalo sa ceremonial signing si ABS-CBN Senior Vice President and Integrated News head Ging Reyes, Teleradyo head Mara Capuyan maging ang batikang anchor na si Noli De Castro.

"I am proud of the work we accomplished together and we look forward to continuing our mission to serve fellow FIlipinos," ani Reyes.

Dumalo rin si Pilipinas Shell CEO Lorelie Quiambao -Osial, Executive Director Sebastian Quiñones, at Pilipinas Shell Petroleum communications manager Cesar Abaricia.

Ayon sa Shell, makakatulong ang partnership sa layunin na magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan.

"We aim to commit to partner with like-minded companies like yourselves and, for me, this is really a case where 1 + 1 is equal to 2. It is equal to thousands," ani Quiambao-Osial.

"We could not go to all communities in the Philippines. But where Shell could be in that intersection amongst three circles, we could make a difference," ayon naman kay Quiñones.