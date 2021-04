TINGNAN: Ilang gawang-Pinoy na bag businesses

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Ngayong pandemya, may iilang mga negosyo rin na nagbukas para masuportahan ang mga gumagawa ng mga raw products na galing Pilipinas.

Kabilang dito ang ilang bag business na ibinida sa programang “Sakto” nitong Martes.

Ang Ecoknow.PH, pawang galing sa Pilipinas ang lahat ng raw materials.

“’Yung raw materials is from the Philippines is from the Philippines. So support local,” ani Prince Banal ng EcoKnowPH.

Iba’t ibang bag na eco-friendly ang kanilang inaalok na puwedeng lagyan ng pangalan ng bibili

Reinvented na bayong naman ang alok ng Bayong Republic para mapaganda ang mga dinadalang bayong kung lalabas. Tampok sa kanila ang customized na bayong na puwedeng gamitin hindi lang sa pagbibili sa palengke.

“Ang ginawa natin gumawa tayo ng bags na pwedeng gamitin on a daily basis na puwedeng casual, nilagyan ng paints para maging customized,” ani Bayong Republic CEO Ja Griño.

Para mapabilis at mapadali ang kanilang paglikha ng mga bayong, gumagamit umano sila ng mga materyales na kayang ipasok sa Metro Manila. — Teleradyo, 6 Abril 2021