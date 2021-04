Price cap di na papalawigin, SRP ipapataw sa imported pork: DA

MAYNILA — Hindi na umano irerekomenda ng Department of Agriculture (DA) na palawigin pa ang price ceiling sa karneng baboy at manok sa Metro Manila, at sa halip ay magpapatupad na lang ang ahensiya ng suggested retail price sa imported pork.

Sinabi ngayong Miyerkoles ni Agriculture Secretary William Dar na P270 kada kilo ang magiging SRP ng kasim habang P350 kada kilo naman para sa liempo.

JUST IN: The Department of Agriculture will not recommend to President Duterte to extend the price cap for pork and chicken but will impose a suggested retail price for imported pork.