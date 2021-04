Presyo ng baboy pumalo sa P400 kada kilo sa ilang pamilihan

Pumalo na ulit sa P400 kada kilo ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila, 3 araw bago mapaso ang umiiral na price ceiling.

Sa Tandang Sora Market sa Quezon City, naglalaro sa P400 hanggang P420 ang kada kilo ng liempo habang P370 kada kilo naman ang presyo ng kasim at pigue.

Sa Kamuning Market naman, P390 ang kada kilo ng liempo at P370 naman ang kada kilo ng kasim at pigue.

Ang price cap, na inaasahang matatapos sa Abril 8, sa kasim at pigue ay P270/kilo habang sa liempo naman ay P300/kilo. Nasa P160/kilo naman ang price ceiling ng manok.

Ayon sa mga nagtitinda, sa susunod na linggo, magiging P400 ang kada kilo ng kasim at pigue habang P420 naman sa liempo.

Idinadaing nila na P320 na ang sabit-ulo dahil nagmahal na naman ang farmgate price.

Pig holiday

Ilang trader din ang nahirapang makahanap ng ibibiyaheng baboy ngayong Lunes dahil nag-umpisa na ang "pig holiday" o hindi pagbebenta ng mga magbababoy.

Ikinasa ang "pig holiday" dahil sa posibleng pagdagdag sa minimum access volume sa imported na karne ng 404,000 metric tons na katumbas ng 8 milyong baboy.

"Iniipit nila 'yong mga baboy nila. Hayaan nila ipitin nila 'yong baboy nila," sabi ni Metro Manila Traders Association President Ricardo Chan.

Ayon sa mga magbababoy, hindi sila titigil hangga't hindi pinapansin ang panawagan nila.

"Talagang pinabayaan na ni [Agriculture Secretary] Dar ang ating mga magbababoy," Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones.

"May African swine fever, may sobra-sobrang importation, may smuggling, may 'tongpats' na nangyayari sa DA (Department of Agriculture) at diyan sa Customs," ani Briones.

Tila ipinagkibit-balikat lang ng DA ang "pig holiday." Bagkus ay nakiusap na lang sa mga tindero na ibaba ang presyo.

"We are still encouraging them to really market their hogs, kasi sila rin malulugi kung di nila ibebenta," ani Dar.

Ayon pa sa DA, bago mag-Abril 8, maglalabas sila ng rekomendasyon sa pangulo kung palalawigin ang price ceiling at idadamay na ang ibang probinsiya o magpapatupad ng suggested retail price.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News