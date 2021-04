Hirit ng labor, employers' groups: Pondo ibuhos sa health system kaysa ECQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Mas malaki ang nawawala sa bansa dahil sa mga lockdown kumpara sa kung popondohan ng gobyerno ang mga ospital para tugunan ang pandemya, ayon sa labor at employers' groups.

Simula kasi nang sumirit ang COVID-19 cases noong Marso, lockdown ang naging solusyon ng pamahalaan, partikular na sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Ang company driver na si Bernardo Cevellana na may 5 anak, inaming palabo nang palabo ang tsansa niyang makabalik sa trabaho kaya pumasok muna siyang Angkas driver.

"Di bale nang ma-curfew. Basta kumita ho kami kasi wala rin ho kaming magagawa. Kung hindi kami lalabas, anong kakainin ng pamilya namin? Kaya nakikipagsapalaran na lang ho kami," hinaing ni Cevellana.

Tanong ng ilang labor group, bakit nagpatupad ng ECQ nang hindi pa handa ang ayuda, na nagkakahalaga lang nang P1,000 kada tao o hanggang P4,000 sa isang kabahayan.

"Katatapos lang ng Holy Week pero 'yung mga kababayan natin nakaayuno pa rin... Wala na silang natanggap na kahit anong schedule sa mga kompanya partikular 'yung mga service sector, restaurant... 'Yung assurance na 'yung mga manggagawa natin ay makakabalik ulit sa trabaho nila, sa tulong ng pamahalaan, wala iyon," ani Christian Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines.

Matatandaang noong Enero ay 4 milyon ang naitalang walang trabaho sa Pilipinas at umakyat pa ito sa 4.2 milyon noong Pebrero batay sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, bilyones ang lugi ng ekonomiya kahit pa nilimita lang sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ang ECQ.

"Ang Region 3, Region 4, 'tsaka NCR, they basically comprise more than 50 percent of the economy... Ang export nga parang 70 percent nanggagaling sa NCR eh, so pag ang NCR pinatay mo yung mga nasa labas siyempre bagsak din," ani Sergio Ortiz-Luis ng Employers' Confederation of the Philippines (ECOP).

Sabi pa ng ECOP at Defend Jobs, pang-last resort lang ang mga lockdown dahil sa bigat ng epekto nito sa ekonomiya.

Mas epektibo pa umano kung ibubuhos ang nalalabing pondo ng bansa sa mga ospital at health workers.

"Lagi pag tumataas ang kaso, pag maraming nahahawaan, ang sagot nila curfew, lockdown. 'Yung matagal nang panawagan ng taong bayan 'yung mass testing, contact tracing, pagpaparami ng health workers, hindi pa rin ginagawa, so pa'no mareresolba 'yung problema sa COVID-19? Tapos sa bandang huli, ang laging tatamaan kaming mga manggagawa," hinaing ni Magsoy.

"Bigyan mo lang ng assistance 'yung mga hospital, bigyan mo ng incentives 'yung mga frontliners sa hospital. Ilang daan lang 'yung pinag-uusapan? Ilang daang kuwarto lang, magkano na ba 'yon? Ilang daang frontliners ang pinag-uusapan as against billions atsaka 'yung mawawalan ng trabaho at hanapbuhay na milyon?" giit naman ni Luis-Ortiz.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News