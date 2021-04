Dagdag-singil sa kuryente nagbabadya sa Abril

Nagbabadyang magkaroon ng dagdag-singil sa kuryente ngayong Abril dahil umano sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market.

Ipinaliwanag ng Independent Electricity Market Operators of the Philippines (IEMOP) na nagmahal ang kuryente sa spot market dahil sangkaterbang planta ang bagsak at nagsimula na ring lumakas ang konsumo dahil sa pag-init ng panahon.

Mula sa average na P2.22 kada kilowatt hour (kWh) na average price noong Pebrero, halos nadoble ito sa P4.16 kada kWh noong Marso.

Dahil dito, malaki ang posibilidad na may dagdag-singil sa kuryente ngayong buwan, ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Tiniyak naman na walang putulan ng kuryente haggang Abril 15.

Ipinaliwanag naman ng IEMOP na puwedeng magpatuloy ang pagtaas ng presyo sa spot market kung hindi bumalik ang operasyon ng mga bumagsak na planta.

Pero kapag naging normal naman na ulit ang operasyon, bababa na ulit ang presyo, sabi ni IEMOP Spokesperson Rhea Caguete.

Nasa 14 na planta ang naka-shutdown noong Marso 2. Sa bilang na iyon, 10 ang biglaan, na nagresulta sa pagkawala ng higit 3,500 megawatts ng kuryente sa Luzon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News