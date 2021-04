ALAMIN: Taas-presyo sa petrolyo sa Abril 6

Gasolinahan sa Quezon City noong Hulyo 20, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula Martes, Abril 6, ayon sa abiso ngayong Lunes ng mga kompanya ng langis.

Ayon sa Shell, simula alas-6 ng umaga ng Martes, P0.65 and itataas ng kada litro ng kanilang gasolina, at P0.05 naman sa kada litro ng diesel at kerosene.

Sinabi naman ng Cleanfuel na simula alas-8:01 ng umaga, tataasan nila ang presyo ng kada litro ng kanilang gasolina nang P0.65. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel ng Cleanfuel.

– Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News