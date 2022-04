Motoristang nagpapakarga sa gasolinahan sa Mandaluyong City noong Marso 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

Nag-anunsiyo ngayong Lunes ang mga kompanya ng langis ng rollback sa presyo ng kanilang mga produkto.

Epektibo Martes, Abril 5, narito ang halaga ng mga ipatutupad na price adjustment:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA -P2.30/L

DIESEL -P1.85/L

KEROSENE -P1.65/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P2.30/L

DIESEL -P1.85/L

KEROSENE -P1.65/L

Petro Gazz (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P2.30/L

DIESEL -P1.85/L

Cleanfuel (Alas-8:01 ng umaga)

GASOLINA -P2.30/L

DIESEL -P1.85/L

Ayon sa mga taga-industriya, may bawas-presyo dahil maglalabas ng reserbang langis galing sa kanilang strategic petroleum reserve ang Estados Unidos, at may development sa usapan sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Ito pa lang ang ika-2 sunod na linggong nagkaroon ng bawas-presyo ang petrolyo ngayong 2022.

Nauna nang sinabi ng opisyal mula Department of Budget and Management na sa Abril ipapamahagi ng pamahalaan ang ikalawang tranche ng fuel subsidy nito para sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News