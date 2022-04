Mga maliliit na negosyo, apektado sa taas-presyo ng LPG

MAYNILA — Kahit may rollback sa langis, ramdam na ng mga maliliit na negosyante ang epekto ng taas-presyo ng LPG at inaasahang pagtaas ng gulay at ilang bilihin mula probinsya habang papalapit ang Holy Week.

Tumaas ng P5 ang presyo ng ilang klase ng mantika sa Quezon City kumpara noong nakaraang linggo.

Sa Mega Q Mart, nasa P125 na ang kada litro ng coconut oil na dating P120. Nasa P115 naman ang palm oil na dating P110 kada litro.

Ayon sa nagtitinda ng mantika na si Nida De Guzman, tumaas ang presyo ng mantika dahil pa rin sa epekto ng mga nagdaang oil price hike.

Higit P300 na rin kasi ang itinaas sa presyo ng 17 liters na container ng mantika mula nang magsimula ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Nag-abiso na rin ang kanilang supplier ng bigas sa Bulacan na may taas-presyo sila ng P20 hanggang P30 sa mga susunod na linggo.

“Siguro sa expenses din nila, kailangan nila boy, kailangan nila trucking,” paliwanag ni De Guzman.

Kaya ang mga maliliit na negosyanteng tulad ni Novelyn Nastor, dumidiskarte na rin sa paglalako ng fishball, kwek-kwek, at kikiam.

Lalo’t nagmahal na naman ang LPG na isa sa malaki nilang gastos sa pagtitinda.

Epektibo noong April 1, tumaas di ng hanggang P3.27 ang kada kilo ng LPG.

Kaya sa kada 11 kilos na tangke, halos 36 pesos din ang patong sa presyo.

Malaking bagay sa kanila ang dagdag-presyo dahil nakaka-dalawang gasul sila sa isang buwan para pa lang sa kanilang negosyo.

“Ina-adjustan na lang namin by pieces pero ganun pa rin po price. Sa kwek-kwek, dati limang piraso, P20. Ngayo,n apat na piraso na lang. Masakit po lalo lahat binibili naman, hindi mabawi. Mula asukal, hanggang mantika, LPG,” sabi ni Nastor.

Sa parating na linggo, inaasahan naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pero ayon sa ilang nagtitinda ng gulay, malabong maramdaman ito sa mga produktong galing probinsya dahil sa mataas na demand habang papalapit ang Holy Week.

Ngayon pa lang, tumaas na naman ng P10 ang kada kilo ng ilang gulay mula Benguet.

Narito ang presyo ng ilang bilihin sa Divisoria:

Repolyo - P70/kilo mula P60/kilo

Pechay Baguio - P60/kilo mula P50/kilo

Bangus - P160/kilo mula P150/kilo

“Presyo ngayon, medyo tumataas na kasi magmamahal na araw na ngayon. May mga lumuluwas na rin na mamimili,” ayon sa nagtitinda na si Melvin Flores.

Problema ngayon ng ilang magsasaka ang kompetisyon sa imported na gulay sa mga palengke lalo na pagdating sa sibuyas at bawang.

Hirap makabenta ang mga magsasaka dahil sa naglipanang imported na sibuyas at bawang mula China na mas mura kumpara sa lokal na produkto.

Kung ibigay naman nang bagsak-presyo ang mga bagong ani na produkto, lugi naman ang mga magsasaka sa ginastos na nilang krudo at gasolina.

Sa Occidental Mindoro, nananawagan si Marifi Roldan, asawa ng isang magsasaka ng sibuyas, sa kabila ng pagbagsak ng presyo sa P6 hanggang P13 kada kilo.

Sa kanyang post sa social media, sinabi niyang umaabot ng P20,000 hanggang P25,000 ang puhunan ng mga magsasaka para sa abono, pestisidyo, at patubig.

Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, dapat mabigyan ng espasyo sa cold storage ang mga bagong-ani na produkto.

“Malaking problema ito, billion of pesos ang nakikita nating apektado ang local nating manggugulay. Kailangan espasyo sa cold storage para hindi bumagsak ang presyo ng sibuyas. Kasi ang problema nila, ‘yong mga smuggled na sibuyas, nasa cold storage,” ayon kay So.

Nagbenta naman ang Department of Agriculture ng lokal na sibuyas sa kanilang Kadiwa Stores sa halagang P33 hanggang P35 bilang suporta sa mga lokal na magsasaka mula Nueva Ecija.

