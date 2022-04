MAYNILA - May taas-presyo na mahigit-kumulang P3 kada litro sa liquefied petroleum gas (LPG) ngayong Abril, anunsiyo ng ilang kompanya.

Ang Phoenix, may dagdag-presyo na P3.25 sa kada kilo ng kanilang Super LPG. Nasa P1.80 naman ang dagdag-presyo sa kada litro ng Auto LPG nila.

Nasa P3.25 kada kilo naman ang dagdag sa presyo ng LPG ng Petron, habang P1.81 naman sa kada kilo ng kanilang Auto LPG.

Nasa P3.27 naman ang dagdag sa presyo ng LPG ng Solane.

Alinsunod umano ito sa international contract price.

Samantala, may namumurong dagdag-bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, maglalaro sa mahigit P2 ang rollback sa gasolina, at P1.80 sa diesel.

May dagdag-presyo ding aasahan umano sa kerosene.

"Hindi naman ganu'n kalaki. Kung tuloy-tuloy baka we will be expecting additional rollback in the coming weeks," ani Department of Energy Director Rino Abad.

