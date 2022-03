Mga water meter sa isang residential area sa Barangay CEMBO sa Makati City, Setyembre 25, 2019. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Sisimulan ng Maynilad sa Biyernes ang pamimigay ng P320 rebate sa mga kostumer nilang apektado ng water service interruption noong mga nakaraang buwan.

Magugunitang pinatawan ng penalty ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office (MWSS-RO) ang Maynilad dahil sa mahaba at hindi pangkaraniwang service interruption mula Disyembre hanggang Pebrero.

Ayon sa datos ng Maynilad, higit 200 barangay mula Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at ilang lugar sa Cavite ang naapektuhan ng interruption bunsod ng mababang produksiyon ng tubig mula Putatan Water Treatment Plant.

Nasa 198,000 customer mula sa mga nasabing barangay ang mabibigyan ng rebate na may kauubang P63.3 milyon, sabi ng water concessionaire.

Ayon kay MWSS-RO chief Patrick Lester Ty, maaari pang madoble ang rebate kung hindi maayos ng Maynilad ang problema sa loob ng 3 buwan.

"After the penalty, they have 180 days to fix things or they can be penalized again. If they do not fix things within 180 days, dodoble ang penalty," ani Ty.

Sa kabila ng parusang ipinataw sa Maynilad, may ilang lugar pa rin sa kanilang concession area na nakararanas pa rin ng water service interruption o mahinang pressure dahil sa pagtitipid ng tubig.

Pero ayon kay Ty, hindi sapat na dahilan ang kakapusan ng suplay para hindi makasunod ang water concessionaires sa kanilang service agreement.

"Just because there's water shortage, that does not mean that they cannot be penalized for the water quality, for their failure to comply with the schedule. There are other service obligations that need to comply with even if they need to conserve water," paliwanag ni Ty.

Humihiling din umano ang MWSS ng dagdag na alokasyon ng tubig para sa Metro Manila pero malabo pa ito sa ngayon dahil sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam.