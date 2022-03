Watch more on iWantTFC

Nag-abiso na ang gobyerno sa posibleng taas-singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa pagsipa ng presyo ng langis at coal.

Dahil dito, inihirit ng isang consumer group na i-audit muna ang mga planta ng kuryente bago ipasa sa publiko ang dagdag-singil.

"Magkaroon po ng appropriate pre-audit kung 'yong sisingilin na mataas na presyo ng mga planta ay in accordance po sa existing contact nila with the distribution utility, with Meralco," ani Laban Konsyumer President Vic Dimagiba.

Pero aling mga appliance nga ba sa bahay ang matakaw sa konsumo?

Sa aircon, mas matipid kung inverter. Sa 1 horsepower, halimbawa, na ginamit nang 4 na oras, hanggang P2 kada oras lang ang singil habang hanggang P5 kada oras sa conventional aircon.

Mas makakatipid pa kung ipapako sa kumportableng 25 degrees ang thermostat at dapat akma ang horsepower ng aircon sa laki ng kuwarto.

Sa ref, ang inverter ay 40 porsiyentong mas mababa ang konsumo kesa sa conventional.

Sa plantsa naman na P2 kada oras ang konsumo sa kuryente, mas maiging 1 bagsak na once a week kesa paisa-isa kada araw ang paggamit.

Samantala, maglalaro naman sa P2.50 hanggang P3 kada kilo ang inaasahang dagdag-presyo sa liquefied petroleum gas (LPG) sa Biyernes, Abril 1.

Pataas pa rin ang presyo ng kerosene pero namumuro naman ang higit P1 rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo, batay sa unang 3 araw ng trading sa world market.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News