Petron may bawas-presyo sa LPG sa pagpasok ng Abril

MAYNILA – Nag-abiso ang Petron na magpapatupad ito ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas (LPG) sa unang araw ng Abril.

Ayon sa Petron, P3.30 ang ipatutupad nilang bawas sa presyo ng kada kilo ng LPG epektibo alas-12:01 ng hatinggabi.

ADVISORY: Petron will implement a P3.30/kg rollback (VAT-incl) in LPG prices effective 12:01 am, April 01. AutoLPG prices will likewise decrease by P1.85/li at the same time. These reflect the international contract price of LPG for the month of April. Thank you.