MAYNILA - Humihingi ng dayalogo sa mga opisyal ng pamahalaan ang samahan ng mga call center worker para pag-usapan ang pagbabalik-opisina sa mga Business Process Outsourcing (BPO) industry.

Sabi sa Teleradyo ni Alliance of Call Center Workers (ACW) co-convenor Emman David na dumulog na sila kay Labor secretary Silvestre Bello III para makipagdayalogo. Isa pang opsyon aniya ang maghain ng court petition.

Ayon kay David, pabor sila sa hybrid setup na dapat aniyang gawing institutionalized lalo't may batas tungkol sa telecommuting.

Sa ganitong paraan aniya may kalayaan ang mga empleyado sa gusto nilang work arrangement. Dalawang taon naman aniyang gumana ang nasabing set-up, at natatapos nila ang trabaho at nakakapag-bigay din ng dagdag na panahon para sa pamilya.

"Nabanggit ang pagsakay sa mga public transport. Noong pre-pandemic matinding traffic ang naranasan namin. Para sa'min napatunayan na gumagana hindi lang sa aspeto na mas productive kami, kung 'di naman po kami nahihirapan sa ganoong aspeto, sa pagbayad ng malaking upa, pagbiyahe, pag-iwan sa mga anak namin sa kung sino mapagpapaiwan namin - nasolusyonan na 'yon ng work from home set-up, bakit pa ho natin ibabalik sa dati?" ani David.

May ilan din aniyang nakauwi ng probinsiya at doon na nag-remote work.

Giit ni David na natutulungan din sa set-up ang mga maliliit na negosyo kaya hindi dapat pilitin ang mga BPO na mag-opisina para buhayin ang ekonomiya at transportasyon.

"Bakit ho kasalanan pa po namin na responsibilidad pa po namin na buhayin ito at sa mga negosyo ho marami kaming sinasabi na ang MSMEs, focused tayo sa micro, ito yung may assets na P3 million pababa at 89 percent ay MSMEs," ani David.

"Mas natutulungan po namin sila kapag work from home. Kasi 'pag work from home kami bumibili kami ng pagkain sa palengke, sa mga sari-sari store... Kung babalik kami sa opisina, hindi ho micro enterprises ang andun," dagdag niya.

Unang nanawagan ang Philippine Economic Zone Authority sa mga BPO na sundn ang direktibong bumalik sa mga opisina ang mga registered information technology BPO sa Abril 1 matapos ang dalawang taon na hybrid set-up dahil sa banta ng COVID-19.

Noon na itong inalmahan ng mga call center worker.