Pagbiyahe ng mga manok, pato, itik mula Luzon suspendido dahil sa bird flu

MAYNILA — Suspendido hanggang April 7 ang pagbiyahe ng mga manok , pato, at itik mula Luzon para mapigilan ang pagkalat ng bird flu hindi lang sa mga ibon kundi pati na rin sa mga tao.

Nadagdagan pa kasi ang mga lugar sa bansa na may kumpirmadong kaso ng avian influenza o bird flu sa mga alagang pato at itik.

Kabilang dito ang Minalin, Pampanga, Victoria, Laguna, at mga bayan ng Bula at Sipocot sa Camarines Sur. Dati na ring may mga naitalang kaso sa ilang barangay sa Bulacan, Sultan Kudarat, at Benguet.

Ayon sa Bureau of Animal Industry, pumalo na sa 45 lugar ang positibong tinamaan ng nakahahawang avian influenza.

"Meron po tayong about 20 hotspots na itinuturing. Destination po ito ng wild birds. Halos lahat po nu'ng ating outbreak cases ay naka-cluster around these hotspot areas," ani BAI director Reildrin Morales.

Nagbabala naman ang Department of Agriculture na may banta sa kalusugan ng tao ang na-detect na subtype ng H5N1.

Ilan sa sintomas nito ay ubo, sipon, pamumula ng mata, pananakit ng katawan at lalamunan, lagnat, at pananamlay at puwede ring humantong sa pneumonia.

Naghigpit na ang DA sa pagbiyahe ng mga buhay na sisiw, manok, pato, at itik mula Luzon. Hanggang April 7, bawal muna itong iluwas papuntang Mimaropa, Visayas, at Mindanao.

Nananawagan naman ang ilang nagluluwas ng manok na tanggalin ang travel ban sa manok mula sa lugar na walang kumpirmadong kaso ng bird flu.

Ayon sa United Broiler Raisers Association, nabawasan na kasi ang kita nila dahil sa nawalang merkado sa Visayas at Mindanao.

—Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News