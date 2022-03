Watch more on iWantTFC

Nababahala ang National Grid Corporation of the Philippines sa napapadalas na pagbagsak ng operasyon ng mga planta ng kuryente ngayong tumitindi ang init ng panahon at papalapit ang halalan, sabi ngayong Martes ng opisyal ng ahensiya.

Noong Sabado kasi, kahit weekend na, nagkaroon pa rin ng yellow alert sa Luzon hanggang bago maghatinggabi dahil sa pagpalya ng 7 planta na nagtapyas ng mahigit 2,000 wegawatts sa grid.

"On paper maganda, sapat ang nakikita nating supply versus sa nakikita nating posibleng maging peak o 'yong demand, kaso lang nakikita rin nating dumadalas na 'yong mga unplanned outage o maintenance shutdown," ani NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

Pinawi naman ng Department of Energy (DOE) ang pangamba dahil sapat naman anila ang supply ng kuryente.

"Hindi naman siya alarming at may nakikita tayong solusyon," sabi ni Mario Marasigan, director ng Electric Power Industry Management Bureau sa ilalim ng DOE.

Pero ang problema umano'y hindi nahuhulaan kung kailan papalya ang isang planta at kapag dumami ang "unplanned outage," mauuwi ito sa yellow o red alert na magdudulot ng brownout.

"Maraming pagkakataon na ang maintenance shutdown, humahaba, nag-e-extend sila o di kaya naman biglaan, wala pa sila sa schedule, bigla na lang talagang titirik... so these are the things that we have to watch out for," ani Alabanza.

Kaya nakakasa na ang interruptible load program ng Meralco o iyong mga pabrika o gusali na gagamit muna ng sariling generator imbes na kumuha ng kuryente sa power grid.

Halos 250 generator sets at 500 flood lights na rin ang nabili ng Meralco sakaling mawalan ng kuryente sa mismong araw ng halalan sa Mayo 9.

Naghanda rin ang Meralco ng mga portable red lights na kayang magbigay ng liwanag nang hanggang 10 oras at hindi na maingay gaya ng mga pinapatakbo ng generator sets.

Sa kabila ng paghahanda, hindi matiyak ng Meralco na walang brownout sa araw o linggo ng eleksiyon dahil depende ito sa supply na manggagaling sa mga planta ng kuryente.

"Mahirap sabihin kasi nandoon lang kami sa distribution side but as far as distribution side is concerned, I can assure that we are ready to respond to any situation," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News