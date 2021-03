DTI: Supply ng pangunahing bilihin sasapat kahit palawigin ang ECQ

Watch more in iWantTFC

Tiniyak ng isang opisyal ng Department of Trade and Industry (DTI) na sasapat ang supply ng mga manufactured na pangunahing bilihin kahit mapalawig pa ang enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan.

May mga nag-panic buying kasi para sa supplies noong Linggo, isang araw bago maging epektibo ang ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal bunsod ng patuloy na pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Pero ayon kay Trade Undersecretary Ireneo Vizmonte, sapat ang supply kahit pa ma-extend ang ECQ sa tinaguriang "NCR Plus" pagkatapos ng Abril 4.

"Kaya po natin hiniling sa IATF (Inter-Agency Task Force) na payagan at 100 percnet 'yong food manufacturer, gusto po natin masigurado na ang shelves po ng mga supermarket, public market, 'yong tindahan po ay mayroon enough supply," ani Vizmonte sa Laging Handa public briefing.

Pinayuhan naman ni Puregold area manager Carlo Rodriguez na pang-isang linggong supply lang ang dapat i-stock ng publiko gayong ganoon katagal lang din ang ECQ.

"Puwede good for one and a half weeks pero ideally is one week," ani Rodriguez.

Dahil may curfew na nagsisimula ng alas-6 ng gabi sa "NCR Plus," hanggang parehong oras lang bukas ang Robinsons Supermarket.

Samantala, bukas naman ang Puregold at SM Supermarkets hanggang alas-5 ng hapon.

Bukod sa mga grocery, bukas din sa mga mall ang mga hardware store, botika at bangko.

Sa abiso ng Bank of the Philippine Islands, bukas sila alas-9 ng umaga hanggang ala-1:30 ng hapon.

Bukas naman ang Banco de Oro alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

Tuloy din umano ang operasyon ng mga laundry shop at water refilling station dahil essential din.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News