Ilang mamimili nag-panic buying dahil balik-ECQ ang 'NCR Plus'

Abot hanggang labas ng isang supermarket sa Dasmariñas ang pila ng mga napasugod para mamili, wala pang isang oras matapos ianunsiyo noong Sabado na isasailalim sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal hanggang Abril 4.

Ganoon din ang situwasyon sa mga pamilihan sa Mandaluyong City at Visayas Avenue sa Quezon City.

Nitong umaga ng Linggo, nagbukas ang ilang supermarket na karaniwang sarado kapag Linggo dahil sa inasahang pag-imbak ng mga tao ng pagkain.

"Late afternoon na lumabas 'yong announcement [sa ECQ] so a lot of people were caught unaware especially businesses also... walang nakapaghanda," ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua.

Sumipa rin ang online orders, na tingin ni Cua ay maaaring dahil umiiwas ang mga tao na lumabas at pumila, tulad noong nakaraang ECQ.

Aminado ang mamimili na si Shiela Macaraeg na hirap sa pagba-budget dahil hindi pa siya sumasahod pero hindi umano maiwasang hindi mag-grocery dahil sa ECQ.

"Katapusan na po, medyo nahihirapan na po, paubos na 'yong budget niyan, so sagad-sagaran na po hangga't ano 'yong perang naipon," ani Macaraeg.

Samantala, normal naman ang situwasyon sa Nepa Q Mart sa Quezon City habang dinagsa naman ng mga mamimili ang Commonwealth Market.

Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain.

"Continuous naman ang aming price monitoring. Ang aming feedback ay we have enough food supply, vegetable and fruits," ani Agriculture Secretary William Dar.

Siniguro rin ni Dar na hindi maaantala ang delivery ng mga produkto at agricultural input tulad ng mga binhi at fertilizer.

– Ulat nina Israel Malasa at April Rafales, ABS-CBN News