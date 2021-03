DOTr naglabas ng guidelines para sa transportasyon ngayong ECQ

LRT-2. Jonathan Cellona, ABS-CBN News file photo

MAYNILA - Tiniyak ng Department of Transportation na tuloy tuloy ang pagseserbisyo ng mga pampublikong transportasyon ngayong isasailalim ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o NCR Plus, at kasama na rin ang Batangas, sa Enhanced Community Quarantine (ECQ).

Tuloy ang domestic flights ayon sa Civil Aeronautics Board. Gayunman tanging essential travelers o mga Authorized Person Outside of Residence (APOR) lang ang papayagang bumiyahe.

Dapat din sumunod sa mga regulasyon at requirements ng mga lokal na pamahalaan.

Patuloy din na ipatutupad ang 1500 passengers per day protocol para sa international inbound flights.

Tuloy din ang operasyon ng mga barko ngunit hanggang 50 porsiyento lamang ng kabuuang kapasidad ang papayagan.Tanging mga APOR lang din na may kumpletong requirements ang maaring bumiyahe.

Patuloy din na ipatutupad ang 20 porsiyento hanggang 30 porsiyento lamang na kapasidad sa LRT, MRT, at PNR.

Gayunman, tuloy ang taunang mainentance at rehabilitasyon ng mga tren sa Semana Santa. Tigil operasyon ang MRT-3 mula Marso 30 hanggang Abril 4, sarado rin ang LRT-1 at LRT-2 mula Marso 31 hanggang Abril 4, habang tigil operasyon din ang PNR sa Abril 1 bukod sa Calamba-Tutuban trip. Sarado rin ang buong linya ng PNR sa Abril 2 at 3.

Papayagan rin sa kalsada ang mga jeepney at bus, pero kalahati lang ng kabuuang kapasidad ang dapat na isakay na mga pasahero, hindi kabilang rito ang driver at konduktor. Dapat ding ipatupad ang 1 seat apart rule at hindi maaaring may nakatayong pasahero.

Tanging mga provincial buses na may sakay na APOR lang din ang papayagang makapasok sa NCR plus.

Dalawang pasahero sa likuran at isang pasahero lang sa harapan ang papayagan sa mga Taxi at TNVS habang isang pasahero lamang ang maaarig isakay sa sidecar ng tricycle habang walang dapat na nakasakay sa likuran ng driver. Dapat ring aprubahan ng DILG at mga LGU ang operasyon ng mga tricycle sa kani-kanilang nasasakupan.

Para sa mga UV Express, isang pasahero sa tabi ng driver at dalawang pasahero kada row lamang ang papayagan. Hindi rin maaaring lumagpas sa kalahati ng kapasidad ng sasakyan.

Ituturing naman na APOR ang operasyon ng mga motorcycle taxi. Paiigtingin din ang panghuhuli sa mga ilegal na motorcycle taxi services o habal-habal.

Magpapatupad naman ng libreng sakay para sa mga medical frontliners habang isinusulong din ang paggamit ng non-motorized transport tulad ng bisikleta.

Tiniyak din ng DOTr na magsasagawa ang kagawaran at iba pang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PNP at AFP ng random inspection sa mga PUV at mga terminal upang matiyak na tanging mga APOR lamang ang nakakabiyahe at nasusunod ang mga inilatag na regulasyon.

Mahipit namang ipinag-uutos ng kagawaran sa buong transport sector ang pagsunod sa “7 Commandments” sa loob ng pampublikong transportasyon kabilang dito ang pagsusuot ng face mask at face shield, hindi pag-uusap at pagsagot sa telepono, pagbabawal ng pagkain, pagpapanatili ng maayos na daloy ng hangin sa mga PUV, pagsasagawa ng madalas na paglilinis o disinfection, hindi pagpapasakay ng mga pasahero na may simtomas ng COVID-19 at pagpapanatili ng physical distancing.

