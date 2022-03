MAYNILA - Malaking tipid sa pamasahe, pagkain, at ligtas sa ano mang sakit at nakikita pa ang pamilya araw-araw. Ilan lang iyan sa nakikitang pakinabang ng ilang trabahador sa work from home set-up nitong nakaraang dalawang taon.

Si Key Ann Caindoy na mahigit dalawang taon nang nagtatrabaho sa business process outsourcing (BPO) industry ay gumagastos ng P700 to P1,000 kada araw noong pumapasok sa opisina.

“Let’s say the taxi would cost me P250, one way. Siyempre balikan so P500. Plus yung pagkain, OMG. I work in an economic zone so imagine lang kung magkano mga pagkain dun. Pinakamababa is like P250," ani Caindoy.

Si Ian Riez naman na taga-Cebu, oras sa traffic at mataas na presyo ng gasolina ang isyu sa pagbabalik onsite work, bukod pa ang pangambang magkakasakit siya kahit bakunado kontra COVID-19 dahil nariyan pa rin ang banta ng sakit.

“Kahit vaccinated ka, carrier ka pa rin. Hindi natin alam meron pa din dyan na hindi navaccinate, sila yung maapektuhan mo, parang ikaw pa ang naging source.”

Ang teacher na si Roselyn ay nag-invest naman ng mga gamit at gumagastos sa internet connection para sa online class niya sa senior high school.

Tanggap nya na magbabalik-eskwela na sila sa susunod na school year pero may agam-agam siya dahil sa adjustment sa gastusin.

“I believe na kapag bumalik tayo sa face-to-face. Siyempre, kailangan magcocommute ako or magdadrive ako to my school so siyempre additional expense po ulit yun. A part of me is excited to see my students again but a part of me is nervous na kaya ko pa ba or marunong pa ba ako magturo ng face to face inside the classroom?”

Pero ang bottomline nito, sabi ng BPO Industry Employees Network, ay napatunayan sa loob ng dalawang taon na pwede at epektibo naman ang work from home set-up.

At ngayong wala nang restrictions at puwede na lumabas ang mga tao, sana raw ay huwag silang pilitin na bumalik agad-agad sa opisina.

Sabi ni Mylene Cabalona, na tagapagsalita ng BPO Industry Employees Network, tumulong sila sa ekonomiya noong lugmok sa pandemya ang bansa kaya sana naman daw ay pagbigyan sila sa kanilang pakiusap.

“Di ba kung pansin nyo nagdagdag pa nga ng yung tax revenue natin ay nag-increase ng 8 percent ng 2021 na halos lahat kami ay naka-work from home. So ibig sabihin sustainable sya at bakit kailangan ipilit na pabalikin onsite yung mga BPO workers," ani Cabalona.

Kung papayagan daw ang hybrid na sistema ng pagpasok sa opisina ay makatutulong pa rin naman ang BPO industry sa maliliit na negosyo. Pero sana ay tutlungan din daw sila.

“Playing safe din si DOLE (Department of Labor and Employment), ang statement nila parang ang nabasa ko last time is you cannot terminate employees who doesn’t want to go back to onsite work. Di ba parang ganoon. This time siguro manindigan for the workers naman kasi during the pandemic kami naman ang tuloy-tuloy na pumapasok, kami naman ang tuloy-tuloy na tumutulong sa ekonomiya,” Sabi ni Cabalona.

Nakipag-ugnayan ang ABS-CBN News sa DOLE para kuhanin ang kanilang pahayag pero wa;a pa silang tugon tungkol dito.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News