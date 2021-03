Walang aprubadong dagdag-presyo sa delata, basic goods: DTI

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Wala pang naaaprubahang dagdag-presyo sa mga karneng delata at basic goods ang Department of Trade and Industry (DTI).

Ito ay sa harap ng mga taas-presyo sa karne, partikular na sa karneng baboy.

Paliwanag ng DTI, nirerepaso pa kung may basehan ang hirit ng meat processors na taasan ang presyo ng kanilang mga produkto.

"Until then hindi nila puwedeng igalaw ang presyo ng mga produkto na nasa SRP (suggested retail price) bulletin ng DTI nang walang approval natin," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Sinabi ng DTI na sangkaterbang manufacturer ng gatas, instant noodles, tinapay, kape, sardinas, panimpla, at iba pang produkto ang may hirit na dagdag-presyo noon pang 2021.

Pero giit ni Castelo: "It's a balance again between business and the consumers kasi naghihirap ang mga tao. Di natin ngayon ma-afford na pataasin ang presyo ng basic necessities and prime commodities."

Matatandaan na marami ang mga nawalan ng hanapbuhay ngayong nililimitahan ang trabaho sa ilang sektor para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Hanggang ngayon, 2019 suggested retail price pa ang umiiral sa mga supermarket.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News